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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Министр в целом одобряет положительную оценку электронных рецептов.

За последние несколько месяцев в использовании электр показатели для пациентов. В целом, МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДРЕСЕ поддерживает эту практику, но ее кабинет выявил определенные изолированные уязвимости.

 and  Michael Bootcampf
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Реализация электронного рецепта ведется в MV
Реализация электронного рецепта ведется в MV

- Министр в целом одобряет положительную оценку электронных рецептов.

Стефани Дресе, министр здравоохранения Мекленбурга-Передней Померании, в целом хвалит электронные рецепты, несмотря на первоначальные трудности. Она признает, что это требует перестройки и обучения для медицинских практик, аптек и застрахованных лиц. Несмотря на некоторые сбои, такие как задержки в выпуске рецептов и трудности аптек в приспособлении к альтернативным препаратам, преимущества цифровых приложений в сфере здравоохранения перевешивают проблемы, как заявила политик от СДПГ в ответ на запрос немецкого пресс-агентства. Она подчеркивает, что переход здравоохранения к цифровизации - это правильный шаг.

С 1 января 2022 года все немецкие медицинские практики были обязаны выдавать рецепты в цифровом формате в качестве нормы. Вместо традиционных розовых квитанций они могут быть обналичены тремя способами: путем считывания электронной карты здоровья страховой компании в устройстве аптеки, через специальное приложение для электронных рецептов или с помощью распечатанного QR-кода на бумаге.

Сообщенные недостатки

Министерство сообщает, что в целом клиенты хорошо принимают электронные рецепты. Однако в некоторых случаях все еще печатаются QR-коды в качестве временного решения. Иногда случаются задержки в выпуске рецептов в медицинских практиках. Кроме того, аптеки испытывают трудности в изменении или приспособлении к заменяющим препаратам, как заявили представители министерства.

Ассоциация врачей страховой медицины Мекленбурга в ответ на запрос заявила, что электронный рецепт работает, но еще не достаточно хорошо, чтобы поддерживать бесперебойный рабочий процесс практики. Ранее ассоциация критиковала невозможность выдачи электронных рецептов для пациентов полиции, пожарной службы и частных страховых лиц.

Комиссия, поддерживающая цифровизацию сферы здравоохранения, может быть поддержана членами государств в преодолении любых трудностей, возникающих при внедрении цифровых рецептов. Несмотря на некоторые сообщенные недостатки, такие как задержки в выпуске рецептов и трудности аптек с альтернативными препаратами, полезность цифровых приложений в сфере здравоохранения, в том числе электронных рецептов, значительно перевешивает проблемы.

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