Министр труда Хайл стремится защитить все предприятия VW.

Администрация планирует стимулировать развитие электромобильности уже сегодня, как заявил Хейль. Как сообщают СМИ, планируется внести предложение о налоговых льготах для компаний, приобретающих электромобили. Это может стимулировать рынок труда, но окончательное решение остается за компаниями, подчеркнул Хейль, имея в виду, например, Volkswagen, учитывая их прошлые ошибки.

Представитель FDP Рейнхард Хобен считает, что акцент Volkswagen на электромобильности является ошибкой, как он заявил во вторник. Однако лидер фракции "Зеленых" Катарина Дрёге категорически не согласна: "Электромобиль - будущее, продажи растут во всем мире", - заявила она "Рейнской почте". Она подчеркнула, что дебаты в Германии о целях расширения электромобильности негативно влияют на конкурентоспособность страны и ставят под угрозу рабочие места.

Основной бренд Volkswagen объявил о более строгом плане аusterity на понедельник после встречи руководства. Они не исключили возможность закрытия заводов и сокращения персонала по operational reasons. Рабочий совет и профсоюз сразу же выразили решительное несогласие. Встреча с сотрудниками была запланирована на среду в Вольфсбурге.

Усилия администрации по стимулированию электромобильности могут побудить больше компаний инвестировать в электромобили, например, приобретать их в качестве служебных автомобилей. Несмотря на прошлые ошибки Volkswagen, они делают сильный акцент на электромобильности, как отметила Катарина Дрёге.

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