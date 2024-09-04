Министр труда Хайл публично заявляет, что никаких вычетов из средств граждан не будет.

В свете жесткой критики, полученной в прошлом году из-за чрезмерного роста, в 2025 году не будет никаких улучшений в пособиях по безработице. Министр труда Хайль объявил об этом решении утром на ntv, назвав его "подходящим". Более того, требования к получателям пособий по безработице будут строгими.

Федеральное правительство занимает твердую позицию в отношении изменений пособий по безработице, которые определяются показателями инфляции. Согласно министру трудаHubertus Хайль, инфляция значительно снизилась, составив всего 1,9% в прошлом месяце. В результате снижения инфляции и правовой базы не будет увеличения пособий по безработице с 1 января. Хайль описал это как правильный шаг.

Для одиноких родителей и лиц, проживающих одних, базовая ставка останется на уровне 563 евро в месяц в 2025 году. Предыдущее увеличение на 61 евро вызвало значительную критику. Однако социальные ассоциации предупредили против отказа от увеличения пособий по безработице.

Расчет пособий по безработице регулируется законом и основывается на изменениях цен на товары первой необходимости. Эти цены резко выросли из-за высокой инфляции в 2022 и 2023 годах. В результате федеральное правительство приняло решение о существенном увеличении на 61 евро в 2024 году. 12-процентное увеличение было критически воспринято, поскольку получатели пособий по безработице, по-видимому, получили более высокую индексацию инфляции, чем многие работники.

Хайль обосновал правовую основу, регулирующую размер пособий по безработице. "Это не произвольно. Пособия по безработице служат в качестве основной социальной защиты, необходимой для обеспечения прожиточного минимума в соответствии с нашей конституцией. И если инфляция высока, как это было в прошлом году, например, с электроэнергией и продуктами питания, тогда стандартные ставки должны быть скорректированы для обеспечения прожиточного минимума".

Усиление давления на получателей пособий по безработице

Министр финансов федерального правительства Кристиан Линднер подчеркнул необходимость избежать чрезмерных затрат для федерального бюджета из-за притока более миллиона человек, бегущих от войны в Украине. Количество получателей пособий по безработице также значительно возросло в результате. В контексте сложных бюджетных переговоров на 2025 год федеральное правительство согласилось сократить расходы на пособия по безработице.

Для достижения этого Хайль планирует ввести меры, направленные на создание больших стимулов к трудоустройству и усиление давления на получателей пособий по безработице. Например, получателям пособий по безработице придется чаще посещать центры занятости, и они будут подвергаться быстрым санкциям в случае несотрудничества.

Планируется сократить пособия по безработице до 30%. Хайль также предложил ввести ограничения на расстояние поездок до трех часов для соискателей работы и потребовать переездов от одиноких лиц. "В редких случаях, когда люди отказываются сотрудничать или живут в изолированных районах, должно быть ясно: это не безусловный доход", - сказал Хайль утром на ntv.

Дополнительное финансирование для длительно безработных

При трудоустройстве длительно безработные получат дополнительное стартовое финансирование, чтобы сделать ценность работы более очевидной по сравнению с пособиями по безработице. Порог владения активами в размере 15 000 евро будет задействован после шести месяцев вместо нынешних 12 месяцев. В результате получатели пособий по безработице смогут сохранить fewer сбережения.

Ассоциации требуют больше, СВП требует cuts

СДПГ находится в разногласиях со своими социальными союзниками, в том числе German Trade Union Confederation и Paritätischer, из-за согласованного нулевого увеличения. В совместном заявлении, выпущенном в июне, социальные ассоциации предупредили против застоя в пособиях по безработице, опасаясь дальнейшей потери покупательной способности для миллионов взрослых и детей. Согласно Институту экономических исследований Ifo, прогнозируемая инфляция на текущий год составляет 2,2%, что намного ниже 5,9% инфляции в прошлом году. В 2025 году инфляция, как ожидается, упадет до 1,7%. Несмотря на хотя бы немного увеличенные потребительские цены, получатели пособий по безработице должны будут обходиться тем же бюджетом, что и в прошлом году.

Светло-зеленая коалиция, состоящая из СДПГ, Зеленых и СВП, заменила пособия Hartz-IV пособиями по безработице в 2022 году и также решила ослабить санкции. С тех пор тема была спорным вопросом внутри коалиции из-за напряженной бюджетной ситуации, вызванной войной в Украине. СВП даже требует сокращения пособий по безработице. В августе лидер фракции СВПChristian Dürr потребовал "корректировки вниз". Dürr сказал "Bild", что пособие по безработице "на 14-20 евроToo high ежемесячно". Увеличение 2024 года было excessive из-за переоцененного развития цен. Коррекция могла бы сэкономить федеральному правительству до 850 миллионов евро в расходах.

Несмотря на снижение показателей инфляции, социальные ассоциации предупредили против отказа от увеличения пособий по безработице, опасаясь дальнейшей потери покупательной способности для многих. Однако из-за увеличения количества получателей пособий по безработице и необходимости избежать чрезмерных бюджетных затрат федеральное правительство решило не вводить никаких улучшений в 2025 году, что может усилить давление на этих лиц.

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