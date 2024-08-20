Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиОн член турецкого парламента.

Министр сельского хозяйства Оздемир встречается с канадским юридическим советником

В прошлом ноябре Centrum Özdemir открыто объявил о своем расставании со своей супругой. В настоящее время министр сельского хозяйства находится в новом романтическом союзе.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
После расставания, политическая личность начала новое романтическое предприятие.
После расставания, политическая личность начала новое романтическое предприятие.

- Министр сельского хозяйства Оздемир встречается с канадским юридическим советником

Министр сельского хозяйства Германии, Cem Özdemir (58), нашел себе новую любовь. Источники подтверждают, что Özdemир встречается с 38-летней канадской адвокатом. Помощник из политического офиса Özdemira в Штутгарте подтвердил новость, но не предоставил дополнительных подробностей. Согласно последним сообщениям, пара посетила джазовый фестиваль вместе на Шлоссплац в Штутгарте в конце прошлого месяца. Özdemir и его бывшая супруга, Пиа Кастро, объявили о своем разводе в ноябре прошлого года. Пара воспитывает дочь и сына. Özdemir и Кастро поженились в США весной 2003 года, когда Özdemir, родом из Бад-Ураха, Швабия, работал в Вашингтоне.

Как главный претендент на пост лидера "Зеленых" на выборах в ландтаг 2026 года, политическое будущее Özdemira остается неопределенным. На данный момент Özdemir не заявлял публично, будет ли он баллотироваться на пост лидера "Зеленых", потенциально став преемником Винфрида Креtschmann.

Несмотря на новое романтическое приключение, он продолжает работать как член турецкого парламента, сохраняя двойное гражданство. Сосредоточившись на своей личной жизни и потенциальном политическом будущем в Германии, присутствие Özdemira на джазовом фестивале со своей новой партнершей вызвало любопытство среди его избирателей в обеих странах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Символы траура типа цветов, свечей и личных соболезнований украшают дерево в общественном парке...
Панорама

Три человека обвиняются в Бад-Ойенхаузене

В июне трагический инцидент омрачил празднование окончания обучения выпускников в Восточной Вестфалии, в результате чего погиб 20-летний человек. Обвинение в непредумышленном убийстве предъявлено главному подозреваемому.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
27-летний мужчина умер от ранения, полученного в результате падения с балкона.
Панорама

27-летний мужчина умер от ранения, полученного в результате падения с балкона.

27-летний мужчина умер от ранения, полученного в результате падения с балкона. К сожалению, трагический инцидент произошел на мероприятии в Гамбурге: Недавно балкон обрушился во время празднования, в результате чего шестеро человек упали с высоты. К сожалению, один из пострадавших скончался в больнице в течение недели. Инцидент произошел в среду вечером

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Обвал балкона многоквартирного дома в районе Лангенхорн в Гамбурге. 27-летняя иностранка, которой...
Панорама

Спад балкона в Гамбурге привел к гибели 27-летнего мужчины.

неожиданно, балкон в Гамбурге обрушивается, вмещая шестерых человек. Все они падают с нескольких метров, оставив одного борющимся с тяжёлыми травмами. К сожалению, ситуация приняла роковой оборот.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?
Здоровье

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?

В Италии зарегистрированы два смертельных случая, связанных со встречей с опасным пауком-отшельником Brown Recluse. Сей теперь расползается и на Mallorca, и на Ibiza. Вот важная информация.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно