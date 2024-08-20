- Министр сельского хозяйства Оздемир встречается с канадским юридическим советником

Министр сельского хозяйства Германии, Cem Özdemir (58), нашел себе новую любовь. Источники подтверждают, что Özdemир встречается с 38-летней канадской адвокатом. Помощник из политического офиса Özdemira в Штутгарте подтвердил новость, но не предоставил дополнительных подробностей. Согласно последним сообщениям, пара посетила джазовый фестиваль вместе на Шлоссплац в Штутгарте в конце прошлого месяца. Özdemir и его бывшая супруга, Пиа Кастро, объявили о своем разводе в ноябре прошлого года. Пара воспитывает дочь и сына. Özdemir и Кастро поженились в США весной 2003 года, когда Özdemir, родом из Бад-Ураха, Швабия, работал в Вашингтоне.

Как главный претендент на пост лидера "Зеленых" на выборах в ландтаг 2026 года, политическое будущее Özdemira остается неопределенным. На данный момент Özdemir не заявлял публично, будет ли он баллотироваться на пост лидера "Зеленых", потенциально став преемником Винфрида Креtschmann.

Несмотря на новое романтическое приключение, он продолжает работать как член турецкого парламента, сохраняя двойное гражданство. Сосредоточившись на своей личной жизни и потенциальном политическом будущем в Германии, присутствие Özdemira на джазовом фестивале со своей новой партнершей вызвало любопытство среди его избирателей в обеих странах.

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