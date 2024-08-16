Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Министр предупреждает о растущей нагрузке на семьи

Должен ли правило о заботе о детях в Саксонии-Анхальт быть изменено или нет? Министр социальных дел Г Grimm-Бенне отвергает предложение коалиционных партнеров.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут

- Министр предупреждает о растущей нагрузке на семьи

Министр социальных дел Саксонии-Анхальт Петра Грімм-Бенне выступает против увеличения финансовой нагрузки на семьи по оплате детских садов. "Я решительно отвергаю экономию за счёт молодых семей", - заявила политик от СДПГ. "Многодетная скидка - это преимущество для Саксонии-Анхальт и чёткий сигнал семьям с детьми. Кто хочет сэкономить здесь, тот экономит будущее страны".

В настоящее время семьи с детьми в детских садах, яслях и послешкольном уходе платят только за старшего ребёнка. Партнёры по коалиции ХДС и СВП предлагают в будущем платить за младшего ребёнка вместо старшего. Это сэкономило бы около 18 миллионов евро, согласно Министерству социальных дел. В этом году выделения штата составят около 449 миллионов евро.

Такая реформа означала бы дополнительную нагрузку для некоторых родителей, так как уход в яслях (0-3 лет) часто дороже, чем в детском саду (3-6 лет). Например, семья с тремя детьми в городе Тале (район Гарц) должна была бы платить дополнительно 270 евро в месяц.

Расходы на детские сады резко выросли

Дискуссия ведётся о текущих переговорах по двойному бюджету и резко возросших расходах штата на детские сады в последние годы. В 2013 году было потрачено 205 миллионов евро. На 2026 год Министерство социальных дел объявило о 585 миллионах евро, сказал лидер фракции ХДС Гвидо Хойер. "Это несоразмерно, несмотря на рост числа детей в последние годы". Не должно быть табу.

Петра Грімм-Бенне видит это иначе. "Родители также должны иметь возможность рассчитывать на стабильные платы и высококачественное раннее детское образование в будущем. Мы закрепили это в соглашении о коалиции", - сказала министр.

До сих пор средства федерального правительства также использовались для финансирования правил о детях-братьях. Однако согласно законопроекту, принятому федеральным кабинетом, это может продолжаться только до конца 2025 года. "С 2026 года скидка по платежам должна быть обеспечена государственными средствами", - объявило Министерство социальных дел в Магдебурге.

Социальные демократы ссылаются на соглашение о коалиции. Там ХДС, СДПГ и СВП согласились постоянно обеспечивать скидку для семей - "также в случае возможной потери федеральных средств", как там сказано. Это может привести к жарким дебатам в переговорах о государственном бюджете 2025/2026 годов, так как ХДС и СВП хотят ограничить расходы.

"Мы должны посмотреть, как мы с этим справимся, потому что мы царапаем предел нашей способности", - сказал лидер фракции ХДС Гвидо Хойер, имея в виду государственный бюджет. Социальный политик Тобиас Крулл (ХДС) подчеркнул, что изменение правил о детях-братьях не только приемлемо, но и необходимо. Он призвал партнеров по коалиции "вести открытый разговор и не просто говорить, что невозможно, но и говорить, что возможно".

Петра Грімм-Бенне, как представитель Социал-демократов СДПГ в Саксонии-Анхальт, придерживается своего обязательства по соглашению о коалиции, которое включает постоянное обеспечение скидки на плату для семей с детьми. СДПГ решительно выступает против того, чтобы семьи с детьми несли увеличенную финансовую нагрузку по оплате детских садов, как предлагают партнеры по коалиции ХДС и СВП.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После продолжительного перерыва День NRW вновь празднуется, но на этот раз в городе Кёльн.
Федеральные земли Германии

После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия праздник возвращается.

Несмотря на недавние отмены Дня NRW из-за коронавируса, в этом году он возвращается. Любители световых шоу и música безусловно обрадуются.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы
Панорама

Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы

Менорка терпит сильный шторм, наносящий значительные разрушения. Значительно менее интенсивная погода настигает Майорку, крупнейший из Балеарских островов. Несмотря на это, множество туристов оказались заблокированы в аэропорту на Майорке.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Под псевдонимом Том Нойвирт вышло несколько musikalных композиций от известного артистического...
Общество

Если бы обстоятельства позволили, он бы попытался снова баллотироваться в ЭСК.

Во время интервью победитель Евровидения Том Нойвирт, известный как Кончита Вурст, рассказывает о летних романах, стойкости и возможности вернуться на конкурс песни.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Изменение общественного восприятия Кora Schumacher (упоминание из архива 2022 года).
Общество

Кора Шумахер делится опытом в браке с Ральфом

Кора Шумахер делится опытом в браке с Ральфом После публичного заявления Ральфа Шумахера о своей сексуальной ориентации, его бывшая жена Кора наконец нарушила молчание. В эмоциональном интервью журналу "Дер Шпигель" она открыто говорит о сложных периодах в их браке и опровергает обвинения в фиктивном браке. Более чем через

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Заголовок переформулирован: «Дополнительная уступка - однако, чего стоит каждый индивидуум?
Политика

Новое финансовое соглашение, но не достигающее цели.

Недавно утверждённый план бюджета коалиции "交通光" на 2025 год полностью заняло повестку дня Бундестага. При этом в соглашении по-прежнему наличествуют существенные финансовые пробелы.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно