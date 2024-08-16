- Министр предупреждает о растущей нагрузке на семьи

Министр социальных дел Саксонии-Анхальт Петра Грімм-Бенне выступает против увеличения финансовой нагрузки на семьи по оплате детских садов. "Я решительно отвергаю экономию за счёт молодых семей", - заявила политик от СДПГ. "Многодетная скидка - это преимущество для Саксонии-Анхальт и чёткий сигнал семьям с детьми. Кто хочет сэкономить здесь, тот экономит будущее страны".

В настоящее время семьи с детьми в детских садах, яслях и послешкольном уходе платят только за старшего ребёнка. Партнёры по коалиции ХДС и СВП предлагают в будущем платить за младшего ребёнка вместо старшего. Это сэкономило бы около 18 миллионов евро, согласно Министерству социальных дел. В этом году выделения штата составят около 449 миллионов евро.

Такая реформа означала бы дополнительную нагрузку для некоторых родителей, так как уход в яслях (0-3 лет) часто дороже, чем в детском саду (3-6 лет). Например, семья с тремя детьми в городе Тале (район Гарц) должна была бы платить дополнительно 270 евро в месяц.

Расходы на детские сады резко выросли

Дискуссия ведётся о текущих переговорах по двойному бюджету и резко возросших расходах штата на детские сады в последние годы. В 2013 году было потрачено 205 миллионов евро. На 2026 год Министерство социальных дел объявило о 585 миллионах евро, сказал лидер фракции ХДС Гвидо Хойер. "Это несоразмерно, несмотря на рост числа детей в последние годы". Не должно быть табу.

Петра Грімм-Бенне видит это иначе. "Родители также должны иметь возможность рассчитывать на стабильные платы и высококачественное раннее детское образование в будущем. Мы закрепили это в соглашении о коалиции", - сказала министр.

До сих пор средства федерального правительства также использовались для финансирования правил о детях-братьях. Однако согласно законопроекту, принятому федеральным кабинетом, это может продолжаться только до конца 2025 года. "С 2026 года скидка по платежам должна быть обеспечена государственными средствами", - объявило Министерство социальных дел в Магдебурге.

Социальные демократы ссылаются на соглашение о коалиции. Там ХДС, СДПГ и СВП согласились постоянно обеспечивать скидку для семей - "также в случае возможной потери федеральных средств", как там сказано. Это может привести к жарким дебатам в переговорах о государственном бюджете 2025/2026 годов, так как ХДС и СВП хотят ограничить расходы.

"Мы должны посмотреть, как мы с этим справимся, потому что мы царапаем предел нашей способности", - сказал лидер фракции ХДС Гвидо Хойер, имея в виду государственный бюджет. Социальный политик Тобиас Крулл (ХДС) подчеркнул, что изменение правил о детях-братьях не только приемлемо, но и необходимо. Он призвал партнеров по коалиции "вести открытый разговор и не просто говорить, что невозможно, но и говорить, что возможно".

Петра Грімм-Бенне, как представитель Социал-демократов СДПГ в Саксонии-Анхальт, придерживается своего обязательства по соглашению о коалиции, которое включает постоянное обеспечение скидки на плату для семей с детьми. СДПГ решительно выступает против того, чтобы семьи с детьми несли увеличенную финансовую нагрузку по оплате детских садов, как предлагают партнеры по коалиции ХДС и СВП.

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