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Министр: помощь для производителей фруктов и винограда

Крепкие ночи апреля нанесли massive ущерб виноградарству и садоводству. Компании боятся за своё существование. Правительство поможет двумя путями.

 and  Viktoria Klein
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Фермеры, выращивающие фрукты и виноград, ждут значительных потерь урожая.
Фермеры, выращивающие фрукты и виноград, ждут значительных потерь урожая.

Hолод и урожайные потери - Министр: помощь для производителей фруктов и винограда

Министр сельского хозяйства Свен Шульце пообещал финансовую помощь до пяти миллионов евро фруктовым и виноградным плантаторам, столкнувшимся с существенными потерями урожая. Говоря в Магдебурге, министр ХДС сказал, что помощь необходима для выживания бизнеса, который пострадал от сильных морозов в конце апреля. Шульце объявил, что помощь будет выплачена в этом году, а средства будут взяты исключительно из бюджета его министерства.

Согласно отчетам, фруктовое хозяйство пострадало в среднем на 80%. Аналогично, виноградарство, как ожидается, столкнется с потерями урожая около 70%.

Помощь в виде займов и прямых выплат

Шульце и его министерство планируют оказать помощь двумя способами: во-первых, будут предоставлены гранты компаниям, которые нуждаются в займах из-за финансовых трудностей после повреждения морозом. Эти компании могут получить грант в размере 20% на сумму займа до 7000 евро на гектар поврежденной культуры. Это относится tanto к фруктовым, как и к виноградным хозяйствам.

Кроме того, фруктовые хозяйства могут получить дополнительный грант в размере 20% в качестве прямой финансовой поддержки своих потерь, сказал Шульце. Министр подчеркнул, что помощь не предназначена для компенсации упущенной выгоды, а скорее для обеспечения ликвидности, чтобы гарантировать выживание бизнеса. Шульце также подчеркнул, что яблоки из Саксонии-Анхальт важны для него в будущем.

Министр ХДС Свен Шульце является сильным сторонником фруктовой и виноградной отрасли, предоставляя финансовую помощь бизнесу, пострадавшему от потерь урожая. ХДС через Шульце планирует предложить гранты этим компаниям, чтобы помочь покрыть затраты на займы, связанные с повреждением морозом.

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