- Министр по делам беженцев Пол сталкивается с критикой после инцидента в Соллингене.

Подозрительное нападение в Солingen с тремя жертвами ставит под вопрос министра по делам беженцев Северного Рейна-Вестфалии, Йозефину Паул

Шесть дней спустя после подозрительного исламистского нападения три оппозиционные партии - СДПГ, СВП и АФД - встретились с зеленым политиком в совместном внеочередном заседании комитетов по внутренним делам и интеграции в ландтаге Дюссельдорфа.

Основные критические замечания в адрес 42-летней Паул были следующими: несмотря на то, что она описывала возврат отвергнутых беженцев в другие страны ЕС как "неэффективную" систему, в которой неудачные переводы были нормой, а не исключением в течение многих лет, она не приняла никаких мер до нападения. Кроме того, СДПГ и СВП обвинили ее в молчании в течение нескольких дней после смертельного ножевого нападения и в том, что она не посетила Солingen.

Оппоненты задались вопросом: где была ответственная министр?

"Вместо нападавшего, ответственная министр спряталась", - критиковал руководитель фракции СВП Марк Лёрбке. Заместитель председателя фракции СДПГ Лиза-Кристин Каптеинат также обвинила министра в том, что она заговорила только через четыре дня после нападения и изначально переложила ответственность на муниципалитеты.

"Она говорила о промахах, но не о своих ошибках", - критиковала Каптеинат. "Госпожа министр, это не просто слабо, это трусость", - ответила Паул, что она присутствовала на мемориальной службе во Франции в воскресенье, чтобы почтить 80-ю годовщину уничтожения французского города вермахтом. Затем она прервала свою поездку и немедленно начала расследование.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС), который сразу же посетил Солingen из своего близлежащего дома в ночь инцидента и с тех пор активно участвовал в расследовании на месте и в СМИ, получил лучшую оценку на внеочередном заседании. "Хорошо, что он сразу же поехал в Солingen той ночью", - похвалил внутреннего министра Лёрбке.

Паул пытается перехватить инициативу в ландтаге с подробной речью. Она считает, что дефекты в регламентах ЕС и "проблемная система" частично ответственны за неудачную депортацию 26-летнего подозреваемого.

Только 10-15% так называемых переводов по Дублину удаются по всей стране, объяснила она. Федеральные, земельные и местные власти ежедневно сталкиваются с аналогичными случаями. "Процедуры нуждаются в пересмотре", - сказала она. "Это наша ответственность сейчас расследовать и решать это, и это также моя ответственность (...)", - признала она. Она не коснулась возможных недостатков своего министерства или потенциальных последствий своей организационной ответственности как министра.

До подозрительного исламистского нападения в Солingen в пятницу вечером власти не имели никакой информации о безопасности о человеке, согласно словам зеленого политика. То, что его возврат не удался, "не цепочка неудач", а указывает на фундаментальные проблемы в системе.

Подозреваемый, 26-летний сириец Исса Аль Х., который сейчас находится под стражей, вошел в Германию через Болгарию в конце 2022 года и должен был быть возвращен в Болгарию по так называемым правилам Dublin об убежище.

Это не произошло, потому что мужчину не нашли в назначенном месте в Падерборне в назначенный день в июне 2023 года. Однако он был там на обед накануне и на следующий день.

Возможно ли было облегчить депортацию "ночным ограничением"?

Хотя отвергнутого беженца можно было бы приказать оставаться в своей комнате ночью в назначенном месте с "ночным ограничением", риск того, что он скроется, увеличился бы, согласно Паул.

Она объявила о новых правилах для приютов и Центрального управления иностранцев (ЗАБ), но отвергла обвинение в перекладывании ответственности на муниципалитеты. Фактически, ЗАБ финансируется государством и несет ответственность за совместную задачу. "При таком фоне, естественно, это также ответственность государства и моя ответственность очень тщательно изучить эти процессы", - сказала Паул.

Комиссия ландтага должна своевременно расследовать любые недостатки властей - это поддержали как фракции правительства ХДС и Зеленых, так и СДПГ и СВП.

Министр внутренних дел: подозреваемый не сдавался

Министр внутренних дел проинформировал комитеты о текущем статусе расследований - насколько это позволяет компетенция следственных органов генерального прокурора, он уточнил. Он подчеркнул, что подозреваемый не сдавался. На самом деле, полицейский патруль заметил мужчину поздно вечером в субботу возле места преступления, который вызвал подозрения из-за своего поведения и внешнего вида. Поэтому полиция подошла к мужчине и арестовала его.

В первом заявлении прокуратуры и полиции в Дюссельдорфе после ареста рано утром в воскресенье было сказано: "В течение дальнейшего вечера 26-летний мужчина сдался следственным органам, который заявил, что несет ответственность за нападение".

В кругах безопасности было заявлено, что власти сообщили об аресте мужчины в течение нескольких минут. Неточность этой первой информации была связана с "реальной ситуацией". Ранее "Вельт" сообщала, что мужчина не сдавался.

Реул явно предупредил против спекуляций о том, было ли подсказка от иностранной службы разведки о подозреваемом 26-летнем сирийце. "Работа служб разведки функционирует через расследования, с источниками, с осведомителями", - сказал Рёль. Каждая спекуляция - даже если это просто "горячий воздух" - угрожает этой работе и, возможно, также осведомителям.

Министерство внутренних дел сообщает, что видео, которое сейчас расследуется, изучается специалистами его подразделения. Несмотря на это, оно совпадает с тактиками пропаганды ИГ, как отметил министр. В настоящее время правоохранительные органы тщательно следят за 185 потенциальными исламистскими экстремистами в Северном Рейне-Вестфалии. "Атакующий из Золингена не входил в эту группу", - уточнил Рюль. Федеральная прокуратура проверяет подозреваемого на предмет обвинений в убийстве и связей с террористической организацией ИГ (Исламское государство), которая взяла на себя ответственность за этот акт.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии выразил свое несогласие с продолжающейся дискуссией о ужесточении контроля над огнестрельным оружием. "Атакующий из Золингена использовал нож, который, скорее всего, есть на кухне у многих", - подчеркнул он. Несмотря на запрет ношения такого ножа в общественных местах, ни одно правило не смогло бы предотвратить нападение. "Оружие не убивает людей, люди убивают людей", - подчеркнул министр. Люди, намеренные причинить вред, вряд ли будут удерживаемы каким-либо запретом.

Что касается состояния здоровья жертв, Рюль сообщил, что трое из них все еще находятся в больнице. "Их состояние улучшается". Пять других жертв, которые были выписаны, больше не находятся в опасности.

Критики утверждают, что министр должен был бы раньше отреагировать на ситуацию в Золингене. Несмотря на трудности, ответственный министр должен взять на себя ответственность своевременно.

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