- Министр окружающей среды считает добычу газа в районе Боркума критической

Министр окружающей среды ФРГ Стеффи Лемке (Зелёные) выразила обеспокоенность в связи с добычей газа у побережья острова Боркум в Северном море. "Возможная добыча газа вблизи чувствительного национального парка Ваттенmeer вызывает серьезные опасения по поводу защиты морской среды", - заявила Лемке. "Северное море уже интенсивно используется, каждая дополнительная морская установка представляет риск для морской жизни и растений. Именно поэтому добыча газа подчиняется строгим морским и природоохранным правилам. Если добыча газа у Боркума действительно состоится, то должен быть гарантирован приоритет защиты Ваттенмеера".

Лемке описала Ваттенmeer как жемчужину. "Недопустимо, чтобы эта ценная экосистема была повреждена и поставлена под угрозу её статус Всемирного наследия ЮНЕСКО ради добычи газа на несколько лет".

Ответственный орган земли Нижняя Саксония выдала голландской энергетической компании One-Dyas 18-летнюю лицензию на спорное бурение в среду. Бурение планируется провести вблизи национального парка Ваттенmeer с голландской территории на территорию Германии. Однако для добычи газа ещё необходимо соглашение между Германией и Нидерландами.

Голландская энергетическая компания One-Dyas получила разрешение на бурение газа в Северном море, недалеко от границы с Германией. Это место расположено вблизи чувствительного национального парка Ваттенmeer, что вызывает серьезную озабоченность федерального министра окружающей среды Стеффи Лемке из Нидерландов.

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