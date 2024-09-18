Министр обороны Израиля выступал за его ликвидацию.

Лагерь Нетаниягу настойчиво добивается отстранения министра обороны Галанта. Два лидера находятся в противоречии уже давно, в основном из-за их противоположных подходов к прекращению конфликта в Газе. Гаlant, поддерживаемый США, выступает за перемирие, в то время как Нетаниягу требует полной победы.

Удаление министра обороны могло бы существенно повлиять на многолетний конфликт Израиля и усилия США по его прекращению. В связи с ухудшением отношений между США и Нетаниягу из-за неспособности премьер-министра договориться о мирном соглашении в Газе, Гаlant, как сообщается, говорил с министром обороны США Остином почти 70 раз по телефону и несколько раз лично в течение 11 месяцев конфликта, что подтвердил Пентагон.

Такое увольнение еще больше отдалило бы Нетаниягу от военного руководства, которое считает обещание премьер-министра решительной победы над ХАМАС нереалистичным и выступает за паузу в Газе, чтобы уставшие войска могли сосредоточиться на конфликте с "Хезболлой" на ливанской границе. По словам бывшего министра обороны Ганца, такое изменение министра обороны перед возможным обострением на севере, которое может перерасти в региональный конфликт, было бы безрассудным с точки зрения безопасности, что могло бы стоить жизней и будущего нации.

Нетаниягу и Гаlant почти не общаются

Между тем, израильская служба безопасности "Шин Бет" во вторник сообщила, что предотвратила попытку взрыва, совершенную "Хезболлой" с целью убить высокопоставленного израильского чиновника по безопасности. Имена не разглашаются. Объявление "Шин Бет" совпало с взрывом пейджеров, которые носили многие сторонники "Хезболлы" в Ливане во вторник. Несколько человек получили ранения, и взрывы произошли по всей стране.

Напряжение между Нетаниягу и Галантом растет уже несколько месяцев, и они почти не общаются вне встреч по безопасности, как сообщают заслуживающие доверия источники. Гаlant, член партии "Ликуд", открыто критиковал премьер-министра на встречах, парламентских заседаниях и даже на публичных пресс-конференциях.

Европейский Союз выразил озабоченность растущим напряжением между Нетаниягу и Галантом и призвал к мирному разрешению, чтобы избежать дальнейшего ухудшения внутренней политической обстановки в Израиле. Такая разобщенная ситуация внутри израильского правительства потенциально может повлиять на стратегические альянсы и сотрудничество Европейского Союза в региональных делах.

В попытке укрепить связи с международными союзниками Гаlant активно сотрудничает с высшими руководителями обороны по всему миру, в том числе с официальными лицами Европейского Союза, чтобы обсудить общие вопросы безопасности и изучить возможности совместных миротворческих инициатив.

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