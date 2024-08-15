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Федеральные земли ГерманииНовостиНачало школы

Министр объявил о начале нового учебного года

Каникулы летом в Северном Рейне-Вестфалии пролетели быстро. Наступило время традиционной пресс-конференции по школьному году. Министр образования Феллер отчитывается о самых важных темах.

 and  Carmen Simpson
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Ни одна из серьезных структурных реформ не запланирована на новый учебный год, но министр...
Ни одна из серьезных структурных реформ не запланирована на новый учебный год, но министр образования Доротея Феллер (ХДС) хочет сконцентрироваться на определенных аспектах.

Начало школы после летних каникул - Министр объявил о начале нового учебного года

Министр образования Северного Рейна-Вестфалии Доротея Феллер проинформирует в четверг (в 11:00) незадолго до конца летних каникул о приоритетных направлениях нового учебного года. В 2024/25 году не планируется крупных структурных реформ.

Однако в новом учебном году начнется общенациональная программа «Шансы для старта». Первоначально для финансирования были выбраны 400 школ в Северном Рейне-Вестфалии. В общей сложности 920 школ в сложных социальных условиях получат специальную поддержку. На это в течение следующих десяти лет будет выделено около 2,3 миллиарда евро от федерального правительства. Также планируется выделение средств из государственного бюджета.

На следующей неделе в более чем 5400 школах вернутся к занятиям около 2,5 миллиона учащихся. Это на 45 000 детей и молодых людей больше, чем в прошлом учебном году, согласно данным Министерства образования в Дюссельдорфе.

Больше первоклассников

По прогнозу числа учащихся, в 2024/25 учебном году в общеобразовательных и частных начальных школах ожидается около 180 000 первоклассников. В 2023/24 учебном году, по официальным данным, на 4000 детей меньше начали школу.

Первоклассники смогут отпраздновать свой первый день в школе с конфетами и новыми рюкзаками в среду или четверг. Остальные ученики начнут новый учебный год в среду после шести с половиной недель летних каникул.

Спорные назначения учителей

На традиционной пресс-конференции, посвященной началу нового учебного года, вероятно, будет обсуждено недавнее решение Административного суда Мюнстера об отправке учителей в школы с дефицитом кадров в Северном Рейне-Вестфалии. Суд прекратил эту спорную практику на прошлой неделе в двух случаях, сославшись на неподходящие критерии отбора.

Это означало успех экстренных заявок от учителя начальной школы и учителя старшей школы. Однако сам инструмент назначений не был полностью отменен, подчеркнуло Министерство образования.

Объявление министра о приоритетных направлениях нового учебного года состоится незадолго до «Начало школы». Несмотря на то, что не планируется крупных структурных реформ в 2024/25 году, общенациональная программа «Шансы для старта» начнется именно в это время, оказывая поддержку 920 школам в сложных социальных условиях.

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