Начало школы после летних каникул - Министр объявил о начале нового учебного года

Министр образования Северного Рейна-Вестфалии Доротея Феллер проинформирует в четверг (в 11:00) незадолго до конца летних каникул о приоритетных направлениях нового учебного года. В 2024/25 году не планируется крупных структурных реформ.

Однако в новом учебном году начнется общенациональная программа «Шансы для старта». Первоначально для финансирования были выбраны 400 школ в Северном Рейне-Вестфалии. В общей сложности 920 школ в сложных социальных условиях получат специальную поддержку. На это в течение следующих десяти лет будет выделено около 2,3 миллиарда евро от федерального правительства. Также планируется выделение средств из государственного бюджета.

На следующей неделе в более чем 5400 школах вернутся к занятиям около 2,5 миллиона учащихся. Это на 45 000 детей и молодых людей больше, чем в прошлом учебном году, согласно данным Министерства образования в Дюссельдорфе.

Больше первоклассников

По прогнозу числа учащихся, в 2024/25 учебном году в общеобразовательных и частных начальных школах ожидается около 180 000 первоклассников. В 2023/24 учебном году, по официальным данным, на 4000 детей меньше начали школу.

Первоклассники смогут отпраздновать свой первый день в школе с конфетами и новыми рюкзаками в среду или четверг. Остальные ученики начнут новый учебный год в среду после шести с половиной недель летних каникул.

Спорные назначения учителей

На традиционной пресс-конференции, посвященной началу нового учебного года, вероятно, будет обсуждено недавнее решение Административного суда Мюнстера об отправке учителей в школы с дефицитом кадров в Северном Рейне-Вестфалии. Суд прекратил эту спорную практику на прошлой неделе в двух случаях, сославшись на неподходящие критерии отбора.

Это означало успех экстренных заявок от учителя начальной школы и учителя старшей школы. Однако сам инструмент назначений не был полностью отменен, подчеркнуло Министерство образования.

Объявление министра о приоритетных направлениях нового учебного года состоится незадолго до «Начало школы». Несмотря на то, что не планируется крупных структурных реформ в 2024/25 году, общенациональная программа «Шансы для старта» начнется именно в это время, оказывая поддержку 920 школам в сложных социальных условиях.

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