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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

Министр культуры Клепш отмечает повышение грубости звука

Ба Siedlung Klepsch имеет продолжительную политическую карьеру, охватывающую более двух десятилетий. Она работала мэром, министром здравоохранения и в настоящее время занимает пост министра культуры и туризма. Ее внимание сосредоточено на решении социальных проблем.

 and  Yaroslav Smith
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Министр культуры и туризма Саксонии Барбара Клепш, представляющая ХДС, выступает на...
Министр культуры и туризма Саксонии Барбара Клепш, представляющая ХДС, выступает на пресс-конференции

- Министр культуры Клепш отмечает повышение грубости звука

В кампании 2024 года министру культуры и туризма Саксонии Барбаре Клепш (ХДС) предстоит новое испытание. "Атмосфера изменилась", - замечает она. "Беседы стали более прямолинейными". Не так, как пять или десять лет назад. "Тебя освистывают, перебивают, иногда даже агрессивно, и даже самые сильные аргументы могут не найти отклика". Она не замечала этого в такой степени на своем посту.

В целом, положительная тенденция в культуре и туризме

59-летняя Клепш, родом из Рудных гор, является частью правительства земли с 2014 года и была министром здравоохранения до 2019 года. Оглядываясь на последние пять лет, она видит в них положительные стороны, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19 и периодом после нее. Культура и туризм справились с испытанием. "Это большой плюс в актив". Показатели посетителей, гостей и ночевок приближаются к уровням до пандемии.

Вопрос пересмотра закона о культурном пространстве остается актуальным

Также ведется работа над пересмотром закона о культурном пространстве. Этот уникальный Concept финансирования культуры был принят на всей территории страны в 1994 году. Города Кемниц, Дрезден и Лейпциг образуют каждый свой городской культурный район, а также пять сельских культурных районов. Они самостоятельно решают, как финансировать институты и проекты. Земля поддерживает муниципалитеты суммой в 106 миллионов евро.

После 30 лет закон требует пересмотра и корректировки, заявила Клепш. Рабочая группа, уже созданная для этой цели, включает региональных практиков и внешних экспертов. Закон должен быть пересмотрен к концу 2025 года.

"Финансирование гарантировано", - сказала министр. Культурные пространства получают средства, подают заявки, есть консультанты, и муниципалитет также должен финансировать часть своего музея, библиотеки или других проектов. Это гарантирует, что эти средства используются разумно, даже в нестабильные времена.

Культура - это не просто дополнение

"Муниципалитеты нуждаются в адекватном финансировании, чтобы выполнять свои обязанности", - сказала Клепш, особенно когда средства ограничены и необходимо расставлять приоритеты. Среди приоритетов - детские сады и дорожное строительство, но также и культура. "Это не просто дополнение, это жизненная линия и фактор местоположения". После многочисленных программ помощи необходима структурированная финансовая стратегия от земли и регионов, соответствующая потребностям.

В своей роли министр Клепш не встречала столько враждебности в дискуссиях о культуре и туризме, как во время избирательной кампании. Однако она признает, что Дрезден, один из городов в городских культурных районах, регламентированных законом о культурном пространстве, является предметом интенсивных дебатов и обсуждений.

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