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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Министр юстиции Мертин поделился статистическими данными правоохранительных органов

Какие дела занимали суды в Рейнланд-Пфальце большую часть прошлого года? Ответы на этот вопрос можно почерпнуть из статистики обвинений, опубликованной Министерством юстиции.

 and  James Williams
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Ежегодное собрание, запланированное на rencontre с Министром юстиции Гербертом Мертином:...
Ежегодное собрание, запланированное на rencontre с Министром юстиции Гербертом Мертином: презентация данных о статистике уголовного преследования

- Министр юстиции Мертин поделился статистическими данными правоохранительных органов

В сфере судебных разбирательств, суды Рейнланд-Пфальца в прошлом году вынесли приговоры примерно 30 000 лицам. Это число на 2,7% меньше, чем в предыдущем году. Кроме того, согласно данным, 863 лица были оправданы, а 5309 других приговоров, в том числе отложенных дел, были вынесены в 2022 году. Это основные аспекты, которые охватывают ежегодную статистику уголовного правосудия. Министр юстиции Герберт Мертин (ФДП) представит эти статистические данные сегодня в 10:30 в Майнце.

Уменьшение количества приговоров может быть связано с сокращением числа сообщений о преступлениях в Рейнланд-Пфальце в прошлом году. Несмотря на снижение количества приговоров, значительное число лиц все еще предстало перед судом, при этом отложенные дела также составили considerable часть приговоров.

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