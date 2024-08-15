- Министр юстиции Бушманн отвергает планы Фейзера в отношении БКА

Министр юстиции федерального уровня Марко Бушманн (ФДП) отвергает предложение федерального министра внутренних дел Наэнси Фэзер (СДПГ) о расширении полномочий БКА для обысков в жилых помещениях. "Не будет полномочий для тайного прослушивания в домах", - сказал политик ФДП газете "Бильд" (пятница). "В государстве, управляемом Основным законом, мы так не поступаем. Это было бы полным табу".

Фэзер хочет разрешить Федеральному уголовному полицейскому управлению (БКА) проводить тайные обыски в жилых помещениях в определенных случаях, согласно проекту из ее министерства, который все еще обсуждается на федеральном уровне. Эта мера будет разрешена только в том случае, если "существует конкретная угроза ситуация в отношении подготовки террористической атаки и остается неопределенность относительно конкретной стадии планирования", - говорится в проекте.

Законопроект об изменении Закона о Федеральном уголовном полицейском управлении и Федеральной полиции также включает полномочия для биометрического интернет-соответствия данных изображений и разрешение на оценку уже собранных данных и идентификацию существующих связей, даже с использованием инструментов на основе ИИ.

"Как министр конституции, я отвергаю подобные идеи", - сказал Бушманн о проекте. "Если кто-то серьезно хочет предложить это, такой проект не пройдет через кабинет, и не будет большинства в парламенте для него".

Предложение Фэзер для БКА включает возможность проводить тайные обыски в жилых помещениях при определенных условиях, таких как угрозы террористических атак. Тем не менее, Бушманн твердо выступает против любой формы "обыска в жилых помещениях", которая нарушает принципы Основного закона, считая это полным табу.

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