- Министр иностранных дел Германии Пол делает заявление по поводу нападения

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Сегодня, Министр по делам беженцев и интеграции Северного Рейна-Вестфалии Йозефине Пауль (Зелёные) обновит прессу по последним событиям в Золингене. Она планирует обратиться к СМИ сегодня днём, примерно в 16:30, как сообщает министерство.

После трагического случая со смертельным иссечением в Золингене Пауль написала заявление, в котором призвала к пересмотру регламентов ЕС по ответственности за убежище. Она отметила, что депортации по регламентам Дублина, которые включают разные уровни и органы, являются сложной юридической процедурой, часто сталкивающейся с процедурными трудностями. "Эта процедура нуждается в радикальной перестройке, чтобы предотвратить сбои переводов из-за административных проблем", - заявила она.

Пауль также сообщила, что расследование проводится, чтобы определить, были ли какие-либо неправильные применения этих регламентов в случае подозреваемого из Золингена. Любые выявленные несоответствия должны быть исправлены, и должны быть приняты соответствующие меры.

К сожалению, три человека погибли, и восемь других получили ранения, четверо из них в тяжелом состоянии, во время городского фестиваля в Золингене в пятницу вечером. Главным подозреваемым является 26-летний сирийский мужчина, который вошёл в Германию через Болгарию в конце 2022 года. В соответствии с правилами ЕС по убежищу, его должны были вернуть в Болгарию. Однако этого не произошло, так как мужчину не удалось найти в назначенный день в июне 2023 года. Германские власти сейчас расследуют его по подозрению в убийстве и связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

После своего заявления о необходимости изменений в регламентах ЕС по убежищу министр Пауль подчеркнула необходимость сосредоточиться на улучшении сложного процесса депортации по регламентам Дублина, в частности, для предотвращения административных проблем, которые могут привести к сбою переводов. После выявления потенциальных неправильных применений этих регламентов в случае Золингена Пауль призвала к быстрому исправлению и принятию соответствующих мер.

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