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Министр является спонсором проекта "Klimahallig Norderoog"

 and  Hanna Hofmann
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Чтобы максимально возможно количество людей могло принять участие в мероприятиях на Нордерооге,...
Чтобы максимально возможно количество людей могло принять участие в мероприятиях на Нордерооге, среди прочего были установлены камеры для онлайн-трансляции.

- Министр является спонсором проекта "Klimahallig Norderoog"

Министр окружающей среды Тобиас Гольдшмидт из Шлезвиг-Гольштейна посетил Нордероог (район Северная Фризия), чтобы ознакомиться с проектом "Климатический халлиг Нордероог". Политик "Зеленой партии" стал патроном проекта, который реализуется ассоциацией "Джорсанд". Проект направлен на иллюстрирование и информирование общественности о последствиях изменения климата для чувствительной экосистемы Ваттового моря.

Маленький халлиг площадью чуть меньше десяти гектаров расположен в зоне 1 защиты Национального парка Ваттовое море и может быть посещен только вне сезона размножения и только с разрешения в рамках организованных экскурсий. Чтобы как можно больше людей могли принять участие в мероприятиях на Нордерооге, зимой были установлены камеры для онлайн-трансляции, среди прочего. Эти камеры позволяют круглосуточно наблюдать за птицами на халлиге. Научные мероприятия также сопровождаются камерами и готовятся в виде коротких образовательных фильмов. Этот и другой контент также будет представлен в образовательных учреждениях и информационных центрах.

Место размножения и отдыха для некоторых редких видов птиц

Нордероог принадлежит ассоциации "Джорсанд" с 1909 года и с тех пор используется исключительно для защиты птиц. Халлиг является местом размножения и отдыха для многих видов птиц, в том числе некоторых редких. По словам ассоциации, это, например, последнее место размножения сильно угрожаемой малюры на северо-шлезвигском побережье Северного моря. Каждый год здесь выводят потомство тысячи пар. Однако халлиг имеет очень мало укрепленных берегов и находится всего на несколько сантиметров выше уровня моря. Он напрямую подвергается суровой погоде Северного моря и климатическим изменениям.

На халлиге Нордероог, по словам Джорсанда, можно наблюдать многие последствия изменения климата для экосистемы и морских птиц. Данные последних лет показывают, что число летних штормовых приливов во время сезона размножения значительно возросло. Это также привело к большим потерям и плохому успеху размножения для птиц на Нордерооге этим летом.

Комиссия заинтересована в изучении последствий изменения климата на Нордерооге, учитывая его роль как места размножения и отдыха для многих видов птиц. Политик "Зеленой партии" Тобиас Гольдшмидт признает важность проекта "Климатический халлиг Нордероог" в повышении осведомленности общественности о этих последствиях.

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