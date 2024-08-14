- Министр финансов зажег лес помощи

Финансовый министр Мекленбурга-Передней Померании Хайко Геуэ (СДПГ) планирует упростить запутанную сеть программ финансирования в этом федеральной земле. "В Мекленбурге-Передней Померании существует избыточное количество программ финансирования с различными правилами", - заявил его офис. Правительство земли приняло решение упростить и сделать более эффективными процессы финансирования. Министерство финансов должно предложить меры к концу 2025 года.

В будущем все программы финансирования земли должны быть доступны в режиме онлайн. Заявители будут в основном подавать облегченную цифровую заявку, которая будет обработана и принята в короткие сроки. "Проверка доказательств использования будет сокращена до минимума и также будет проводиться полностью в цифровом формате. Это освободит специалистов в компаниях и органах власти", - объяснил Геуэ.

Ассоциация городов и общин также хочет упрощений

Сотрудники из различных министерств и Государственного управления здравоохранения и социального обеспечения, где обрабатывается большинство заявок на финансирование, будут работать вместе, чтобы найти упрощения. Государственный аудиторский офис также будет предоставлять консультативную поддержку, следя за разумным использованием общественных средств.

Только несколько дней назад Ассоциация городов и общин Мекленбурга-Передней Померании призвала правительство земли упростить процедуры. Руководитель бизнеса Андреас Велльманн предложил последовать примеру Саксонии, где процедуры для государственных грантов муниципалитетам были значительно упрощены и thus ускорены.

Федерация налогоплательщиков Мекленбурга-Передней Померании приветствовала планы правительства земли. "Зачастую именно небольшие программы финансирования вызывают более высокие административные затраты, чем фактическая сумма финансирования", - объяснил руководитель бизнеса Саша Мумменхофф. Он также призвал к регулярным проверкам программ финансирования. Те, которые не достигают своих целей, должны быть своевременно прекращены.

Упрощенные процессы финансирования значительно снизят нагрузку на специалистов в компаниях и органах власти, поскольку проверка доказательств использования будет в основном цифровой и сосредоточена на основных моментах. Широко признано, что нынешнее избыточное количество сложных программ финансирования в Мекленбурге-Передней Померании нуждается в упрощении, а Федерация налогоплательщиков также выступает за регулярные проверки неэффективных программ.

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