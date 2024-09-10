- Министр финансов Тауберт сокращает расходы в текущем году.

Министерства Тюрингии должны сократить расходы на дополнительные 70 миллионов евро в этом году Из-за более низких доходов от налогов и увеличения расходов в определенных областях финансовый министр Хайке Таubert (СДПГ) требует ужесточения контроля над бюджетом. Министерствам предписано сократить свои расходы на 0,5% и создать так называемый «бюджетный резерв». Об этом сообщил представитель министерства в ответ на запрос в Эйзенахе. Кроме того, в некоторых программах финансирования не должны делаться финансовые обязательства для следующего года, за исключением случаев, требующих одобрения министерства финансов.

Текущий бюджет имеет стоимость около 13,5 миллиардов евро с дефицитом в 156 миллионов евро, который министерства также должны покрыть за счет сокращения расходов.

Бюджет 2025 года с ограниченным ростом расходов

Таubert обсуждала ситуацию с бюджетом с кабинетом, согласно государственной канцелярии в Эйзенахе. Из-за замедления экономического роста ожидается, что доходы от налогов в этом году будут ниже, но точная сумма еще не определена. В мае прогнозировалось, что доходы от налогов в Тюрингии будут на 112 миллионов евро ниже, чем ожидалось. Следующий прогноз по налогам будет выпущен в ноябре.

Кроме того, Таubert объявила, что черновой проект бюджета на 2025 год будет подготовлен на основе текущего бюджета. Это означает, что не будет значительного увеличения расходов по сравнению с 13,5 миллиардами евро, в отличие от пожеланий специалистов. Черновой проект бюджета все еще должен быть утвержден кабинетом. Он должен быть представлен земельному парламенту как можно скорее после его конституционного заседания в конце сентября.

Решение нового земельного парламента Тюрингии

Ранее министерства запросили дополнительные 2,2 миллиарда евро на расходы на следующий год и не были обеспокоены этим. «Финансовые возможности земли существенно сузились, в частности, в результате чрезмерного роста расходов в последние годы. Поэтому нам нужно пересмотреть и снова сосредоточиться на наших основных задачах», — обосновала Таubert свое решение ограничить объем расходов в этом году.

В конечном итоге решение о бюджете на 2025 год будет принимать вновь избранный состав земельного парламента Тюрингии. Если он не будет утвержден к началу 2025 года, будет введена временная система управления бюджетом. Это означает, что все необходимые правовые платежи будут произведены, но не могут начаться новые инвестиции или проекты.

Строгий контроль над бюджетом в Тюрингии может повлиять на финансовый сектор из-за сокращения расходов, как заявила министр финансов Хайке Таubert. Финансовому сектору, возможно, придется скорректировать свои стратегии инвестирования в свете сокращения правительственных расходов и возможной нежелания рисковать.

Финансовый сектор может сыграть решающую роль в帮

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