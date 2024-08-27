Министр финансов Линднер выступает за сокращение социальной помощи беженцам, которым предписано уехать, ни к чему.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (ФDP) поддерживает призывы сократить социальную помощь депортируемым беженцам. Он заявил "Штутгартер Цайтунг" и "Штутгартер Нахрихтен", что individuals, обязанные покинуть Европу в соответствии с законом, как подозреваемый из Солінгена, должны оплачивать только расходы на возвращение в свою страну. "Все остальные социальные выплаты в Германии должны быть обнулены", - сказал он. Ранее лидер фракции FDP Кристиан Дюрр и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) предложили это.

Лидер ХДС Фридрих Мерц разделяет это мнение. "Те, кто должен покинуть страну, не должны одновременно получать социальную помощь", - сказал он в Берлине. Он отметил, что это не предусмотрено в каких-либо соглашениях по беженцам. Мерц также указал, что получение социальной помощи депортируемыми лицами не является нормой в других европейских странах, например, в Швеции. Линднер заявил, что мигранты, въезжающие в ЕС, выбирают страну с наиболее привлекательными социальными выплатами в качестве места назначения. Эта практика должна быть прекращена. "Кроме того, мы можем существенно облегчить бремя немецких налогоплательщиков, снизив привлекательность наших социальных выплат".

Председатель FDP ссылался на случаи в соответствии с Дублинскими правилами. Эти правила требуют начала процедур убежища в стране ЕС, где беженец впервые въехал. Если человек продолжает движение, например, в Германию, его можно отправить обратно в страну первоначальной регистрации. Предполагаемый нападающий в Солінгене впервые въехал на территорию ЕС в Болгарии и должен был быть отправлен туда. Линднер потребовал разъяснений от правительства земли Северный Рейн-Вестфалия.

"Таких случаев десятки тысяч в Германии", - сказал лидер FDP. "В этих случаях закон должен быть прилежно соблюден". Линднер отверг призыв Мерца прекратить прием людей из Сирии и Афганистана. "Требования Мерца направлены на отвлечение внимания от необходимых действий правительства ХДС в Северном Рейне-Вестфалии", - сказал он. "Что разрешено законом, а именно депортации в Сирию и Афганистан, мы должны срочно применить".

Министр финансов Кристиан Линднер еще раз подчеркнул необходимость сокращения финансовой помощи депортируемым беженцам, заявив, "Снижая социальную помощь individuals, обязанным покинуть Европу в соответствии с законом, мы можем существенно облегчить бремя немецких налогоплательщиков". В то же время лидер ХДС Фридрих Мерц согласился, подчеркнув, что получение социальной помощи депортируемыми лицами не является нормой в других европейских странах.

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