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Министр финансов Линднер выступает за сокращение социальной помощи беженцам, которым предписано уехать, ни к чему.

 and  Hanna Hofmann
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Министерство федеральных финансов публично рекламировало лимит долга через два объявления.
Министерство федеральных финансов публично рекламировало лимит долга через два объявления.

Министр финансов Линднер выступает за сокращение социальной помощи беженцам, которым предписано уехать, ни к чему.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (ФDP) поддерживает призывы сократить социальную помощь депортируемым беженцам. Он заявил "Штутгартер Цайтунг" и "Штутгартер Нахрихтен", что individuals, обязанные покинуть Европу в соответствии с законом, как подозреваемый из Солінгена, должны оплачивать только расходы на возвращение в свою страну. "Все остальные социальные выплаты в Германии должны быть обнулены", - сказал он. Ранее лидер фракции FDP Кристиан Дюрр и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) предложили это.

Лидер ХДС Фридрих Мерц разделяет это мнение. "Те, кто должен покинуть страну, не должны одновременно получать социальную помощь", - сказал он в Берлине. Он отметил, что это не предусмотрено в каких-либо соглашениях по беженцам. Мерц также указал, что получение социальной помощи депортируемыми лицами не является нормой в других европейских странах, например, в Швеции. Линднер заявил, что мигранты, въезжающие в ЕС, выбирают страну с наиболее привлекательными социальными выплатами в качестве места назначения. Эта практика должна быть прекращена. "Кроме того, мы можем существенно облегчить бремя немецких налогоплательщиков, снизив привлекательность наших социальных выплат".

Председатель FDP ссылался на случаи в соответствии с Дублинскими правилами. Эти правила требуют начала процедур убежища в стране ЕС, где беженец впервые въехал. Если человек продолжает движение, например, в Германию, его можно отправить обратно в страну первоначальной регистрации. Предполагаемый нападающий в Солінгене впервые въехал на территорию ЕС в Болгарии и должен был быть отправлен туда. Линднер потребовал разъяснений от правительства земли Северный Рейн-Вестфалия.

"Таких случаев десятки тысяч в Германии", - сказал лидер FDP. "В этих случаях закон должен быть прилежно соблюден". Линднер отверг призыв Мерца прекратить прием людей из Сирии и Афганистана. "Требования Мерца направлены на отвлечение внимания от необходимых действий правительства ХДС в Северном Рейне-Вестфалии", - сказал он. "Что разрешено законом, а именно депортации в Сирию и Афганистан, мы должны срочно применить".

Министр финансов Кристиан Линднер еще раз подчеркнул необходимость сокращения финансовой помощи депортируемым беженцам, заявив, "Снижая социальную помощь individuals, обязанным покинуть Европу в соответствии с законом, мы можем существенно облегчить бремя немецких налогоплательщиков". В то же время лидер ХДС Фридрих Мерц согласился, подчеркнув, что получение социальной помощи депортируемыми лицами не является нормой в других европейских странах.

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