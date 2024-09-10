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ПолитикаНовостиФинансовый сектор

Министр финансов Линднер подчеркивает, что бюджет не функционировал автономно.

В течение длительного времени внутри коалиционной администрации нет согласия по проекту бюджета на 2025 год. Союз выражает сомнения в его конституционной законности, в то время как министр финансов придерживается противоположного мнения.

 and  Max Becker
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Министр финансов Кристиан Линднер считает свой финансовый план юридически действительным.
Министр финансов Кристиан Линднер считает свой финансовый план юридически действительным.

- Министр финансов Линднер подчеркивает, что бюджет не функционировал автономно.

Министр финансов Кристиан Линднер твердо стоял на своем во время защиты своего предложенного бюджета на предстоящий год в Бундестаге. "Давайте признаем, это не было легко", - прокомментировал Линднер, политик от партии FDP, переговоры внутри коалиции "траffic light". Коалиция столкнулась с экономическими, правовыми и политическими ограничениями. Тем не менее, Линднер подчеркнул, "пока есть место для согласия, важно его достичь".

Несмотря на сложную ситуацию в начале, были достигнуты существенные облегчения и улучшения для граждан, заявил министр финансов. Например, бюджет на 2025 год предусматривает увеличение детского пособия и более высокие налоговые вычеты. По словам Линднера, государство отказывается от доходов, чтобы повысить покупательную способность граждан и стимулировать частные инвестиции.

Правительство обязалось потратить в общей сложности около 490 миллиардов евро. Более 10% этой суммы - именно 51,3 миллиарда евро - будет получено за счет займов. Это соответствует правилу контроля долга, закрепленному в Основном законе, которое разрешает минимальное количество новых долгов в плохих экономических условиях.

Линднер отверг критику союза, утверждающую, что бюджет может быть неконституционным. "Предложенный бюджет является законным", - заверил он. Однако союз критикует существенную непотраченную глобальную выделение в размере 12 миллиардов евро. С этим коалиция "траffic light" делает ставку на то, что правительство не потратит 12 миллиардов евро из своего бюджета в следующем году из-за таких факторов, как провалы проектов или невыделенные средства. Линднер уже подчеркнул, что этот разрыв должен быть сокращен на несколько миллиардов к концу года.

Финансовый сектор будет внимательно следить за предложенным бюджетом министра финансов Линднера, учитывая значительные изменения в вычетах и налоговых льготах для граждан. Финансовый сектор согласен с подходом Линднера по отказу от государственных доходов для повышения покупательной способности граждан и стимулирования частных инвестиций.

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