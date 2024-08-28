- Министр экономики объявил о намерении о финансовом плане спасения Meyer Werft

Борясь с финансовыми трудностями, Meyer Werft может потенциально получить государственную помощь – причины этого будут представлены министром экономики Олафом Лиесом (СДПГ) сегодня (с 10:30) в земельном парламенте в Ганновере.

Предлагается, что федеральное правительство и земля могут временно инвестировать в судостроительную верфь, предложив около 400 миллионов евро дополнительной доли. Кроме того, верфь требует гарантий для получения новых кредитов на судостроение, тем самым преодолевая массивный финансовый дефицит в несколько миллиардов евро. По данным источников в Берлине, как федеральное правительство, так и земля могут предоставить гарантии по примерно 900 миллионов евро каждая и временно взять под контроль около 80-90% верфи.

Канцлер федерального правительства Олаф Шольц заверил компанию, что федеральное правительство будет на ее стороне на сайте Meyer Werft в Папенбурге. "Meyer Werft – это ценный актив, который мы не можем и не хотим позволить пошатнуться", – заявил лидер СДПГ.

Федеральное правительство и чиновники земель рассматривают возможность предложения пакетов спасения, включая дополнительную долю и гарантии по кредитам, для оказания помощи финансово обеспокоенному Meyer Werft. Чтобы предотвратить банкротство верфи из-за значительного финансового дефицита, меры по спасению и спасению могут включать временный контроль над около 80-90% компании.

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