Министр безопасности Израиля выступает за отмену переговоров о перемирии с ХАМАСом.

В текущем политическом ландшафте Израиля правые фигуры Бецель Гоз (Ben Gvir) и министр финансов Бецалель Смотрич (Bezalel Smotrich), ключевые партнеры право-религиозной администрации Нетаньяху, решительно выступают против прямого диалога с радикальной исламской группой ХАМАС. Они видят продолжающийся конфликт в секторе Газа единственным способом ликвидировать ХАМАС, палестинскую организацию, начавшую враждебные действия против Израиля 7 октября своими активными атаками.

Хотя ХАМАС, признанный террористической организацией США и ЕС, избегает прямой коммуникации, третьи стороны, такие как США, Катар и Египет, пытаются посредничать в переговорах о перемирии и освобождении оставленных заложников. К сожалению, несмотря на месяцы напряженной работы, значительного прогресса не достигнуто.

После триумфального извлечения тел трех убитых израильских заложников требования формального соглашения об освобождении оставшихся заложников возрастают, усиливая интенсивность массовых протестов, инициированных оппозицией и семьями заложников.

Во вторник Госдепартамент США подтвердил свою приверженность сотрудничеству с египетскими и катарскими посредниками "в ближайшее время" для продвижения к окончательному соглашению. "Пришло время заключить это соглашение", - подчеркнул спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Одним из спорных вопросов в этих переговорах является так называемый коридор Филадельфии и непрерывное военное присутствие Израиля вдоль примерно 14-километровой южной границы между сектором Газа и Египтом. На данный момент Нетаньяху проявляет нежелание санкционировать вывод войск, опасаясь консолидации ХАМАС из-за контрабанды оружия и подземных туннельных сетей. Однако во вторник Миллер подтвердил согласие Израиля на вывод своих войск из приграничной зоны.

В ответ на заявление Миллера он отметил, что предложенный компромисс, согласованный правительством Израиля, предусматривает вывод Израильских оборонительных сил (ЦАХАЛ) из густонаселенных районов, в том числе коридора Филадельфии.

Широкомасштабная атака ХАМАС на многочисленные места в южном Израиле 7 октября привела к гибели 1205 человек и похищению 251 заложника в сектор Газа, согласно израильским данным. Почти через десять месяцев 97 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими радикальными палестинскими группами; 33 из них, как сообщается, умерли.

В качестве ответной меры на атаку ХАМАС Израиль проводит значительные военные операции в секторе Газа. Хотя данные о потерях ХАМАС нельзя независимо проверить, они заявляют, что более 40 800 человек были убиты с октября.

После подтверждения Госдепартаментом США сотрудничества с Египтом и Катаром для достижения соглашения о перемирии общественное давление возрастает для освобождения оставшихся заложников. Вывод израильских войск из коридора Филадельфии является одним из спорных вопросов в этих переговорах, так как Нетаньяху опасается консолидации ХАМАС из-за контрабанды оружия и туннельных сетей.

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