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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Министерство здравоохранения предупреждает о недооценке воздействия жары

Продолжительные периоды с температурами, превышающими отметку 32 градуса в течение четырех дней подряд, требуют особенной осторожности.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Важное сообщение о температуре озвучено в Гессене
Важное сообщение о температуре озвучено в Гессене

- Министерство здравоохранения предупреждает о недооценке воздействия жары

Гессенское министерство здравоохранения выпустило предупреждение из-за сохраняющейся жары. Согласно прогнозу погоды, температура превысит 32 градуса в течение четырех дней подряд, что приведет к активации второй стадии системы оповещения о жаркой погоде в Гессене.

Министр здравоохранения Диана Штольц (ХДС) призвала граждан изменить свои привычки. Среди рекомендаций - пить достаточно жидкости, находиться в тени как можно чаще и избегать физических нагрузок.

Жителям домов престарелых и интернатов было рекомендовано уделять особое внимание своим подопечным. Государственный орган по уходу и надзору опубликовал руководство по поведению в условиях экстремальной жары на сайте Министерства здравоохранения.

Руководство по поведению

[Здесь та же картинка, ссылки и выделения, что и в оригинальном тексте]

Из-за жары в Гессене активирована вторая стадия системы оповещения о жаркой погоде. Жителям домов престарелых и интернатов в Гессене рекомендуется следовать Руководству по поведению, опубликованному государственным органом по уходу и надзору на сайте Министерства здравоохранения.

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