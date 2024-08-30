- Министерство здравоохранения предупреждает о недооценке воздействия жары

Гессенское министерство здравоохранения выпустило предупреждение из-за сохраняющейся жары. Согласно прогнозу погоды, температура превысит 32 градуса в течение четырех дней подряд, что приведет к активации второй стадии системы оповещения о жаркой погоде в Гессене.

Министр здравоохранения Диана Штольц (ХДС) призвала граждан изменить свои привычки. Среди рекомендаций - пить достаточно жидкости, находиться в тени как можно чаще и избегать физических нагрузок.

Жителям домов престарелых и интернатов было рекомендовано уделять особое внимание своим подопечным. Государственный орган по уходу и надзору опубликовал руководство по поведению в условиях экстремальной жары на сайте Министерства здравоохранения.

Руководство по поведению

[Здесь та же картинка, ссылки и выделения, что и в оригинальном тексте]

Из-за жары в Гессене активирована вторая стадия системы оповещения о жаркой погоде. Жителям домов престарелых и интернатов в Гессене рекомендуется следовать Руководству по поведению, опубликованному государственным органом по уходу и надзору на сайте Министерства здравоохранения.

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