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Министерство юстиции США утверждает, что Visa занимается незаконной монополией, тем самым увеличивая стоимость "почти всего".

Министерство юстиции Соединенных Штатов обратилось в суд вчера, утверждая, что Visa незаконно усилила свою монопольную власть над сектором дебетовых карт.

 and  Anthony Ross
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Министерство юстиции США утверждает, что Visa занимается незаконной монополией, тем самым увеличивая стоимость "почти всего".

За последние десять лет, согласно обвинениям, Visa якобы злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке дебетовых карт, чтобы заставить предприятия выбирать сеть Visa вместо конкурентов и препятствовать новым игрокам на рынке.

Министр юстиции Меррик Гарланд заявил в заявлении: "Мы обвиняем Visa в незаконном накоплении власти, чтобы взимать комиссии, которые значительно превышают то, что она могла бы взимать на справедливом рынке". Эти комиссии в конечном итоге перекладываются на потребителей, либо через увеличение цен, либо через снижение качества или услуг. В результате незаконные практики Visa влияют не только на цену одного товара, но и на почти все.

CNN запросила комментарий Visa по поводу судебного иска.

В последнее время Министерство юстиции приняло значительные меры. Например, оно подало иски против недвижимости компании, якобы необоснованно завышавшей арендную плату по всей стране, и против материнской компании Ticketmaster, Live Nation. Кроме того, судья постановил, что Google нарушил антимонопольные законы своей деятельностью в поисковой системе.

Этот антимонопольный иск против Visa произошел всего через три года после того, как Министерство юстиции пыталось помешать Visa поглотить финансовую технологическую стартап-компанию Plaid. Соглашение о слиянии на $5,3 миллиарда было расторгнуто, и иск был прекращен.

Согласно новому иску против Visa, поданному в федеральном суде в Нью-Йорке, более 60% транзакций по дебетовым картам в стране проходят через сеть Visa. Visa якобы зарабатывает более $7 миллиардов комиссионных за эти транзакции, как указано в заявлении ведомства.

Чтобы сохранить свой контроль, Visa навязывает эксклюзивные соглашения, штрафуя продавцов и банки, которые хотят обрабатывать транзакции через другие системы, тем самым защищая компанию от конкуренции.

"Visa также побуждает потенциальных конкурентов стать аффилированными лицами вместо конкурентов, предлагая существенные финансовые стимулы и угрожая штрафными дополнительными комиссиями", - заявило Министерство юстиции в пресс-релизе. "Как указано в иске, Visa манипулировала конкуренцией, опасаясь потерять долю рынка, доходы или быть вытесненной другой дебетовой сетью".

Торговцы и розничные торговцы неоднократно критиковали компании, такие как Visa, за якобы завышенные комиссионные. В марте группа торговцев согласилась на урегулирование с Visa и Mastercard на $30 миллиардов после длительного судебного антимонопольного разбирательства.

Однако Национальная торговая ассоциация выступила против этого урегулирования, утверждая, что оно не обеспечивает достаточной компенсации магазинам, использующим терминалы оплаты Visa и Mastercard. В июне федеральный суд отклонил урегулирование, указав, что кредитным компаниям нужно сделать дополнительные уступки, чтобы разрешить спор.

В ответ на обвинения Visa может потенциально заявить, что ее бизнес-практики являются стандартными в конкурентном секторе дебетовых карт. Несмотря на утверждение Министерства юстиции о том, что Visa манипулирует конкуренцией и навязывает эксклюзивные соглашения, Visa может заявить, что такие практики необходимы для поддержания своего бизнеса в жесткой конкурентной среде.

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