Министерство юстиции пытается выдвинуть обвинение в покушении на убийство против человека, замешанного в инциденте с участием Трампа на его поле для гольфа.

В ходе расследования следователи размышляют над возможностью иностранного вмешательства, таким образом, как потенциальные связи с продолжающимися угрозами со стороны Ирана в адрес бывшего президента или предыдущие поездки Райана Уэсли Раута за границу, сообщили источники CNN. На данный момент нет никаких доказательств того, что подозреваемый был вдохновлен или направлялся иностранными организациями для нападения на бывшего президента.

С момента ареста в воскресенье Раут отказывается сотрудничать с ФБР. В настоящее время он обвиняется только в нарушениях, связанных с огнестрельным оружием.

Тем не менее, правоохранительные органы и прокуроры считают, что инцидент был попыткой покушения на жизнь бывшего президента и активно собирают доказательства для выдвижения дополнительных обвинений.

Однако возникли сложности из-за заявления Службы безопасности США о том, что Раут не имел четкой линии огня на бывшего президента с его позиции на периметре гольф-клуба и не стрелял, прежде чем быть задержанным агентом Службы безопасности и скрыться с места происшествия. Это требует использования альтернативных доказательств для установления намерений Раута в тот день.

Пальм-Бичский государственный прокурор Дэвид Аронберг объяснил, что федеральным следователям необходимы твердые доказательства того, что Раут намеревался атаковать бывшего президента и предпринял существенные шаги для достижения этой цели, чтобы выдвинуть против него наиболее серьезные обвинения.

В понедельник Раута ждет слушание по вопросу содержания под стражей, на котором прокуроры будут добиваться его дальнейшего заключения под стражу до суда. Он еще не предъявил обвинение, и прокуроры сохраняют право выдвинуть дополнительные обвинения в любой момент.

Поиск свидетелей и иностранных связей

Федеральные следователи продолжают изучать цифровые устройства и другие электронные устройства Раута, а также опрашивают потенциальных свидетелей. Надежда на то, что это поможет прояснить намерения и мотивы Раута.

Следователи связались с семьей и друзьями Раута из разных мест, в том числе из Северной Каролины и Гавайев. Они даже обыскали недвижимость на Гавайях, где Раут когда-то проживал.

ФБР продолжает изучать возможность иностранной связи, учитывая многочисленные угрозы в адрес бывшего президента, исходящие из-за рубежа, и детали поездок Раута за границу, такие как Украина.

Челси Уолш, которая сообщила о поведении Раута в федеральные органы после встречи с ним в Киеве, работая медсестрой, и нашла его поведение тревожным, связалась с CNN после попытки убийства на этой неделе. Она раскрыла, что затем связалась с ФБР,although she declined to provide details on their conversation.

Раута задержала Служба пограничного и таможенного контроля при возвращении в США из Украины и направила в Управление по расследованию иммиграции и таможни. Исполнительный заместитель директора УРИТ Катрина Бергер сообщила законодателям на Капитолийском холме, что, по ее мнению, не было бы причин сразу задерживать Раута при его возвращении.

"На основании информации, которую я прочитала, не было бы причин сразу задерживать его. Он не делал угроз, например, против президента или бывшего президента Трампа", - сказала Бергер.

Она добавила, что тот факт, что Раута не был сразу задержан, не означает, что он не подвергался дальнейшему расследованию.

Озабоченность потенциальной иностранной связью частично связана с разведданными о планах Ирана убить бывшего президента. Эти опасения были подняты как до, так и после того, как стрелок открыл огонь по митингу бывшего президента в Батлере, Пенсильвания, 13 июля, что вызывает вопросы о безопасности бывшего президента.

На данный момент следователи не нашли никаких доказательств связи Ирана или любого другого иностранного правительства с подозреваемым, арестованным в воскресенье, или стрелком, который пытался убить бывшего президента на митинге в Пенсильвании.

Тем не менее, угроза со стороны Ирана остается серьезной озабоченностью для американских официальных лиц и побуждает ФБР тщательно расследовать возможность иностранной связи в обоих случаях.

История в социальных сетях Раута

Следователи изучают историю социальных сетей Раута, чтобы лучше понять его намерения и мотивы.

Онлайн-посты раскрывают враждебность Раута к бывшему президенту, которая стала центральной в расстроенном и причудливом мировоззрении, сосредоточенном на Украине, Тайване, Северной Корее и якобы "конце человечества".

В июне 2020 года Раут заявил, что голосовал за бывшего президента в 2016 году, но later withdrew his support.

"Я и весь мир надеялись, что президент Трамп будет другим и лучше, чем кандидат, но, к сожалению, мы все были разочарованы, и, похоже, вы становитесь все хуже и хуже", - написал он в X, formerly Twitter. "Я буду рад, когда вы уйдете".

Раут также упоминал бывшего президента в своей книге, озаглавленной "Неизбежимая война Украины: фатальный недостаток демократии, мировое abandonment и глобальный гражданин - Тайвань, Афганистан, Северная Корея и конец человечества".

В книге он критиковал решение бывшего президента выйти из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, назвав его "огромной ошибкой", которая толкнула Тегеран ближе к России и позволила России поставлять дроны, причиняющие разрушения в Украине.

Раут также предположил в книге, что Иран "свободен убивать Трампа".

Эти посты, похоже, недостаточны для предъявления обвинения Рауту в попытке убить бывшего президента, согласно Аронбергу.

Авторитеты также имеют возможность выдвинуть дополнительные обвинения против Раута, такие как жестокое нападение с оружием на федерального офицера.

