Министерство юстиции подало иск против Алабамы из-за их попытки ликвидировать более 3000 избирателей почти перед выборами.

Алабамский республиканский секретарь штата Уэс Аллен объявил 13 августа, что инициировал удаление 3251 человек, помеченных как неграждане, из списков избирателей штата. Несмотря на признание того, что некоторые из этих лиц могут получить гражданство и теперь имеют право голосовать, Аллен провел процедуру.

В 18-страничном иске, поданном в федеральный суд Алабамы, Министерство юстиции заявило, что массовая чистка списков избирателей противоречит Закону о регистрации избирателей, который регулирует, как и когда большинство штатов могут проводить существенные изменения в своих списках избирателей. В соответствии с федеральным законом, штаты должны соблюдать период спокойствия в 90 дней, в течение которого официальные лица не могут "систематически удалять имена неэлигированных избирателей из официальных списков элигированных избирателей".

"Даже несмотря на то, что более 700 человек, затронутые программой, уже перерегистрировались и восстановили свой активный статус в регистрационных записях штата, вероятно, несколько сотен или даже тысячи других зарегистрированных, элигированных избирателей из списка - граждан США - все еще находятся в неактивном статусе и рискуют быть лишены права голоса всего за несколько недель до предстоящих федеральных выборов", - заявили адвокаты Минюста в иске.

"Незаконные действия Алабамы смущают и отталкивают граждан США, которые полностью имеют право голосовать - именно ту ситуацию, которуюCongress стремился предотвратить, когда принял статью о тихом периоде", - утверждает жалоба, добавляя, что подобные действия "склонны быть более ошибочными, чем другие типы технического обслуживания списков".

Ранее сообщалось, что обширные исследования tanto либеральных, как и консервативных исследовательских институтов выявили лишь незначительное количество случаев, когда неграждане голосовали на выборах, в которых они не имеют права участвовать. Независимые эксперты в области избирательного права подчеркнули, что это редко остается незамеченным, когда это происходит, и что это не является распространенной проблемой, которая подрывает выборы в США.

Новый иск усиливает правовую конфронтацию с действиями Алабамы, которые ранее в этом месяце оспаривались алабамскими избирателями, в том числе теми, кто пострадал от чистки. Судья, рассматривающий оба дела, объявил в субботу, что он объединил их "в связи с срочным и своевременным характером этих исков и необходимостью судебной эффективности".

Кроме других требований, Министерство юстиции просит суд отменить действия Алабамы для всех элигированных избирателей, пострадавших от чистки, чтобы они могли свободно голосовать в день выборов.

"В преддверии дня выборов крайне важно, чтобы Алабама устранила путаницу, вызванную своими письмами о техническом обслуживании списков, которые нарушают федеральное законодательство", - заявила заместитель генерального прокурора Кристен Кларк в заявлении. "Министерство юстиции продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты права голоса каждого элигированного избирателя".

Аллен отказался комментировать иск, заявив в заявлении, что обязан предотвратить участие неграждан в выборах США.

"Я был избран секретарем штата Алабама жителями Алабамы, и это моя конституционная обязанность убедиться, что только американские граждане голосуют на наших выборах", - заявил Аллен в заявлении. "Что касается иска Министерства юстиции, это офис не комментирует текущие судебные разбирательства, в которых секретарь штата выступает в качестве ответчика".

В ответ на чистку списков избирателей Алабамы Министерство юстиции дополнительно заявило, что такие действия нарушают Закон о регистрации избирателей и могут лишить права голоса элигированных избирателей. Министерство призывает суд отменить действия Алабамы, чтобы гарантировать, что все элигированные избиратели смогут свободно участвовать в предстоящих выборах.

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