Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Министерство юстиции подало иск против Алабамы из-за их попытки ликвидировать более 3000 избирателей почти перед выборами.

Министерство юстиции подало в суд на Алабаму в пятницу, заявив, что попытка штата удалить более 3000 записей избирателей перед выборами противоречила федеральным правилам, запрещающим такие действия вблизи выборов.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Руководства для избирателей видны вблизи избирательного участка 5 марта 2024 года в Маунтин-Брук,...
Руководства для избирателей видны вблизи избирательного участка 5 марта 2024 года в Маунтин-Брук, Алабама.

Министерство юстиции подало иск против Алабамы из-за их попытки ликвидировать более 3000 избирателей почти перед выборами.

Алабамский республиканский секретарь штата Уэс Аллен объявил 13 августа, что инициировал удаление 3251 человек, помеченных как неграждане, из списков избирателей штата. Несмотря на признание того, что некоторые из этих лиц могут получить гражданство и теперь имеют право голосовать, Аллен провел процедуру.

В 18-страничном иске, поданном в федеральный суд Алабамы, Министерство юстиции заявило, что массовая чистка списков избирателей противоречит Закону о регистрации избирателей, который регулирует, как и когда большинство штатов могут проводить существенные изменения в своих списках избирателей. В соответствии с федеральным законом, штаты должны соблюдать период спокойствия в 90 дней, в течение которого официальные лица не могут "систематически удалять имена неэлигированных избирателей из официальных списков элигированных избирателей".

"Даже несмотря на то, что более 700 человек, затронутые программой, уже перерегистрировались и восстановили свой активный статус в регистрационных записях штата, вероятно, несколько сотен или даже тысячи других зарегистрированных, элигированных избирателей из списка - граждан США - все еще находятся в неактивном статусе и рискуют быть лишены права голоса всего за несколько недель до предстоящих федеральных выборов", - заявили адвокаты Минюста в иске.

"Незаконные действия Алабамы смущают и отталкивают граждан США, которые полностью имеют право голосовать - именно ту ситуацию, которуюCongress стремился предотвратить, когда принял статью о тихом периоде", - утверждает жалоба, добавляя, что подобные действия "склонны быть более ошибочными, чем другие типы технического обслуживания списков".

Ранее сообщалось, что обширные исследования tanto либеральных, как и консервативных исследовательских институтов выявили лишь незначительное количество случаев, когда неграждане голосовали на выборах, в которых они не имеют права участвовать. Независимые эксперты в области избирательного права подчеркнули, что это редко остается незамеченным, когда это происходит, и что это не является распространенной проблемой, которая подрывает выборы в США.

Новый иск усиливает правовую конфронтацию с действиями Алабамы, которые ранее в этом месяце оспаривались алабамскими избирателями, в том числе теми, кто пострадал от чистки. Судья, рассматривающий оба дела, объявил в субботу, что он объединил их "в связи с срочным и своевременным характером этих исков и необходимостью судебной эффективности".

Кроме других требований, Министерство юстиции просит суд отменить действия Алабамы для всех элигированных избирателей, пострадавших от чистки, чтобы они могли свободно голосовать в день выборов.

"В преддверии дня выборов крайне важно, чтобы Алабама устранила путаницу, вызванную своими письмами о техническом обслуживании списков, которые нарушают федеральное законодательство", - заявила заместитель генерального прокурора Кристен Кларк в заявлении. "Министерство юстиции продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты права голоса каждого элигированного избирателя".

Аллен отказался комментировать иск, заявив в заявлении, что обязан предотвратить участие неграждан в выборах США.

"Я был избран секретарем штата Алабама жителями Алабамы, и это моя конституционная обязанность убедиться, что только американские граждане голосуют на наших выборах", - заявил Аллен в заявлении. "Что касается иска Министерства юстиции, это офис не комментирует текущие судебные разбирательства, в которых секретарь штата выступает в качестве ответчика".

В ответ на чистку списков избирателей Алабамы Министерство юстиции дополнительно заявило, что такие действия нарушают Закон о регистрации избирателей и могут лишить права голоса элигированных избирателей. Министерство призывает суд отменить действия Алабамы, чтобы гарантировать, что все элигированные избиратели смогут свободно участвовать в предстоящих выборах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сообщается о четырех жертвах в израильском ударе по объектам хуситов в Йемене.
Политика

Сообщается о четырех жертвах в израильском ударе по объектам хуситов в Йемене.

Сообщается о четырех жертвах в израильском ударе по объектам хуситов в Йемене. Израиль нейтрализовал несколько значительных фигур "Хезболлы". В ответ на убийство Насраллы союзники хуситов ответили ракетной атакой. Израиль затем контратаковал в Йемене, что привело к гибели и многочисленным ранениям. По данным военной разведки, ВВС Израиля провели масштабную

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем прошлом русская армия осуществила авиационные удары по Харьковской области.
Политика

Дания распределяет значительные средства военной помощи и использует замороженные российские финансовые ресурсы.

Дания распределяет значительные средства военной помощи и использует замороженные российские финансовые ресурсы. 19:58 Руководство ЗАЭС обвиняет Украину в нападении на близлежащую подстанцию Управление Запорожской АЭС, находящееся под контролем России, утверждает, что украинские силы осуществили нападение на расположенную поблизости подстанцию, уничтожив трансформатор. В объявлении в Telegram они заявляют, что артиллерийский

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Министерство юстиции Норвегии обдумывает возможность строительства барьераAlong Russia's border
Политика

Министерство юстиции Норвегии рассматривает вопрос о защите своей границы с Россией путем возведения барьеров.

Министерство юстиции Норвегии рассматривает вопрос о защите своей границы с Россией путем возведения барьеров. Норвегия может построить барьер вдоль своей границы с Россией, как предложила министр юстиции Эмилия Энгер Мель. По ее словам, граница не только эффективно предотвращает проникновения, но и оснащена датчиками и техникой, которые могут распознать любую деятельность

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Хизер Грейс и Джен Миллер получили широкую известность благодаря своему онлайн-контенту, созданному...
Политика

"LibraryTok" предлагает утешение библиотекарям в трудные времена, находя рядом с ними благодарную аудиторию.

На популярной платформе LibraryTok школьные библиотекари обрели вирусную славу. Ностальгический видеоконтент стимулирует взрослых пересмотреть библиотеки или сделать пожертвования в школы, сталкивающиеся с дефицитом ресурсов.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Сообщается о четырех жертвах в израильском ударе по объектам хуситов в Йемене.
Политика

Сообщается о четырех жертвах в израильском ударе по объектам хуситов в Йемене.

Сообщается о четырех жертвах в израильском ударе по объектам хуситов в Йемене. Израиль нейтрализовал несколько значительных фигур "Хезболлы". В ответ на убийство Насраллы союзники хуситов ответили ракетной атакой. Израиль затем контратаковал в Йемене, что привело к гибели и многочисленным ранениям. По данным военной разведки, ВВС Израиля провели масштабную

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем прошлом русская армия осуществила авиационные удары по Харьковской области.
Политика

Дания распределяет значительные средства военной помощи и использует замороженные российские финансовые ресурсы.

Дания распределяет значительные средства военной помощи и использует замороженные российские финансовые ресурсы. 19:58 Руководство ЗАЭС обвиняет Украину в нападении на близлежащую подстанцию Управление Запорожской АЭС, находящееся под контролем России, утверждает, что украинские силы осуществили нападение на расположенную поблизости подстанцию, уничтожив трансформатор. В объявлении в Telegram они заявляют, что артиллерийский

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Больше нет трансферной активности в АПЛ после первого тура?
Спорт

Похоже, что Премьер-лига планирует значительный сдвиг в переходе игроков.

Похоже, что Премьер-лига планирует значительный сдвиг в переходе игроков. Английская футбольная сцена переживает существенные изменения, которые могут повлиять и на другие европейские лиги. Вероятно, в будущем окно трансферов будет закрыто до первого матча сезона. Это предложение уже давно поддерживают тренеры. Как сообщает "Таймс", 20 богатейших клубов мира, участвующих

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно