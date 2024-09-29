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ПолитикаНовостиНорвегия

Министерство юстиции Норвегии рассматривает вопрос о защите своей границы с Россией путем возведения барьеров.

 and  Carmen Simpson
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Министерство юстиции Норвегии обдумывает возможность строительства барьераAlong Russia's border
Министерство юстиции Норвегии обдумывает возможность строительства барьераAlong Russia's border

Министерство юстиции Норвегии рассматривает вопрос о защите своей границы с Россией путем возведения барьеров.

Норвегия может построить барьер вдоль своей границы с Россией, как предложила министр юстиции Эмилия Энгер Мель. По ее словам, граница не только эффективно предотвращает проникновения, но и оснащена датчиками и техникой, которые могут распознать любую деятельность поблизости от границы. Она поделилась этими мыслями во время интервью с NRK, которое было опубликовано в субботу вечером.

Норвежские власти в настоящее время изучают различные стратегии усиления безопасности вдоль 198-километровой границы. Эти стратегии могут включать строительство барьера, усиление патрулирования границы или усиление наблюдения.

Эмилия Энгер Мель недавно посетила Финляндию летом, чтобы изучить их методы обеспечения безопасности их 1340-километровой границы с Россией. После того, как более 1300 мигрантов, в основном без соответствующих документов, незаконно entered их страну в течение трех месяцев, Финляндия решила закрыть все пограничные переходы с Россией в конце 2023 года.

Финляндия обвиняет Россию в ведении "серых зон войн". Чтобы воспрепятствовать России использовать мигрантов как тактику, Финляндия планирует построить барьер в определенных частях своей границы. Этот регион находится на северном периметре НАТО и является внешней границей ЕС.

Эмилия Энгер Мель считает, что строительство барьера может быть полезным и для Норвегии. "Это мера, которая потенциально может применяться ко всей границе или к определенным ее частям", - заявила она.

Рассмотрение Норвегией возможности строительства границы с Россией совпадает с решением Финляндии укрепить определенные участки своей границы аналогичными сооружениями. Усиленные меры безопасности в обеих странах направлены на предотвращение незаконных пересечений и потенциальных угроз.

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