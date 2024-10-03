Министерство юстиции намерено начать расследование по делу о гражданских правах в связи с расовыми беспорядками в Талсе в 1921 году.

Федеральное расследование было инициировано в рамках программы "холодных дел", что уже привело к судебным преследованиям в связи с инцидентами эпохи борьбы за гражданские права. Однако помощник генерального прокурора США Кристен Кларк отметила, что они не ожидают обнаружить живых лиц, которых можно было бы привлечь к ответственности в результате этого расследования. Тем не менее, объявление о первом в истории федеральном расследовании резни было воспринято потомками родственников жертв как приятная новость, которые уже давно обвиняли городские и государственные власти в бездействии по компенсации пострадавших от нападения.

Кларк заявила, что ведомство планирует опубликовать общедоступный отчет о своих findings к концу года.

"Мы признаем боль и страдания потомков жертв, и они продолжают нести шрамы от этого ужасного акта расовой ненависти", - выразила Кларк во время своей речи в Вашингтоне.

Адвокат последних живых выживших резни (110-летняя Вайола Флетчер и 109-летняя Лесси Беннингфилд Рэндл) Дамарио Соломон-Симмонс воспринял объявление Кларк как повод для празднования.

"Наконец-то", - сказал Соломон-Симмонс, с родственниками выживших присутствующими. "Это заняло невероятные 103 года, но это радостное событие, знаменательный день и прекрасная возможность убедиться, что то, что произошло в Талсе, будет понято как оно есть - крупнейшее место преступления в истории страны".

Примерно 300 чернокожих были убиты, более 1200 домов, предприятий, школ и церквей были разрушены, а тысячи были отправлены в лагеря под охраной, когда белый отряд, некоторые из которых были поддержаны властями, грабил и поджигал район Гринуд, также известный как Черная стена.

В июне Верховный суд Оклахомы отклонил иск, поданный выжившими, что лишило надежд среди активистов расовой справедливости на то, что город компенсирует нападение.

Девять судей суда признали решение судьи окружного суда в Тулсе прошлого года, решив, что обеспокоенность истцов разрушением района Гринуд, хотя и обоснованная, не подпадает под действие закона штата о публичном беспорядке.

После отклонения иска Соломон-Симмонс запросил у Министерства юстиции США расследование резни в рамках Закона об необнаруженных преступлениях против гражданских прав Эммета Тилла.

Хотя расследования в рамках этого закона уже привели к успешным судебным преследованиям инцидентов эпохи борьбы за гражданские права, Министерство юстиции признало в отчете Конгрессу прошлого года, что существуют значительные правовые препятствия для дел до 1968 года.

"Даже с нашими максимальными усилиями, расследования древних дел исключительно трудны, и получение правосудия в суде крайне редко", - отметило ведомство в отчете.

С момента принятия закона в 2008 году Министерство юстиции рассмотрело 137 дел, связанных с 160 признанными жертвами. Ведомство полностью расследовало и разрешило 125 из этих дел путем судебного преследования, передачи или закрытия.

Отчет также показал, что закон привел к двум успешным федеральным судебным преследованиям и трем успешным государственным судебным преследованиям. Оба федеральных судебных преследования касались отдельных убийств черных мужчин в Миссисипи членами Ку-Клукс-Клана в 1960-х годах.

Первое федеральное судебное преследование, поддержанное государством в рамках инициативы, было против членов Ку-Клукс-Клана, которые взорвали церковь в Бирмингеме, штат Алабама, в 1963 году, убив четырех молодых девочек. Это судебное преследование в начале 2000-х годов привело к осуждению и пожизненному заключению двух лиц, причастных к взрыву.

Кларк отметила, что отчет предоставит ясность общественности о результатах расследования, сказав: "Мы стремимся предоставить ясность потомкам и нации о степени участия правительства США в этом трагическом инциденте".

Соломон-Симмонс выразил благодарность Министерству юстиции за инициирование расследования, сказав: "Это расследование является свидетельством того, что правосудие, хотя и отложено, не будет отказано нам, потомкам жертв".

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