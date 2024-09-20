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Министерство юстиции инициирует расследование по гражданским правам в офисе шерифа в Миссисипи, где заместители якобы подвергли пыткам двух чернокожих мужчин в печально известном деле "Отряд бандитов".

Управлениеюргендепартамента США начало расследование по поводу Sheriff-стыхил ведомства Rankin County, штатуMississippi, из-за обвинений в неподобающем поведении. Это расследование было elementi после инцидентов, в которых поуропали несколько помощников шерифа, включая тех, кто был частью...

 and  Viktoriya Miller
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Эмблема одежды отделения шерифа округа Рэнкин украшает один из их автомобилей в Брансоне,...
Эмблема одежды отделения шерифа округа Рэнкин украшает один из их автомобилей в Брансоне, Миссисипи, как это показано на 3 марта 2023 года.

Министерство юстиции инициирует расследование по гражданским правам в офисе шерифа в Миссисипи, где заместители якобы подвергли пыткам двух чернокожих мужчин в печально известном деле "Отряд бандитов".

Министерство юстиции (МЮ) начнет расследование в отношении полицейского управления округа Рэйни, чтобы выяснить, использовало ли оно силу безосновательно, практиковало ли расистское обращение с чернокожими жителями и проводило ли незаконные задержания, обыски и аресты, объявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд в пресс-релизе в четверг. Это уже 12-е подобное расследование, инициированное при администрации Байдена. Округ Рэйни находится восточнее Джексона, столицы штата.

Это расследование началось после того, как пятерым бывшим детективам полиции округа Рэйни и бывшему полицейскому из Ричланда были назначены длительные сроки заключения после признания вины в федеральных и государственных обвинениях, связанных с пытками Майкла Дженкинса и Эдди Паркера в январе 2023 года. Некоторые из обвиняемых, как сообщается, входили в группу детективов, известную как "Гoon Squad", из-за их склонности к чрезмерному применению силы и нежеланию сообщать об этом, согласно федеральным прокурорам.

Эта группа белых офицеров провела рейд в Бракстоне без ордера, подвергла двух чернокожих мужчин расистским оскорблениям, использовала электрошокеры даже после того, как они были закованы в наручники, и избивала их различными предметами – один из них выстрелил Дженкинсу в рот, как утверждают прокуроры. Офицеры приехали в дом после звонка соседей о нескольких чернокожих мужчинах, проживающих в доме у белой женщины, и подозрительной деятельности.

Паркер часто гостил в доме владельца, согласно прокурорам. Он жил там и помогал ухаживать за ней. Дженкинс временно проживал в доме.

Шесть офицеров – детективы полиции округа Рэйни Хантер Элвард, Бретт МакАлпин, Кристиан Дедимон, Дэниел Опдайк, Джеффри Миддлтон и полицейский офицер Джoshua Хартфилд – получили тюремные сроки от 10 до 40 лет в федеральном суде в марте. Затем они были приговорены к 15-45 годам тюремного заключения в государственном суде, которые будут отбываться параллельно с их федеральными приговорами.

После их федерального приговора в марте Гарланд сказал, что тяжесть преступлений этих обвиняемых не может быть переоценена.

В ответ на запрос CNN адвокаты Паркера и Дженкинса заявили, что расследование "является важным первым шагом на пути к исправлению полицейского управления и привлечению к ответственности округ Рэйни за годы конституционных нарушений, совершенных в отношении его граждан".

CNN связалась с генеральным прокурором штата, отделом общественной безопасности и Бюро расследований Миссисипи для получения комментариев, но не получила быстрого ответа.

Восходят призывы к отставке шерифа

С тех пор, как общественности стали известны жестокие действия "Goon Squad", отдел прав человека Министерства юстиции получил дополнительные сообщения о том, что детективы полиции округа Рэйни чрезмерно используют электрошокеры, незаконно врываются в дома, используют расистские оскорбления и применяют вредные, злонамеренные тактики по отношению к лицам, находящимся в их распоряжении, заявил в четверг помощник генерального прокурора США Кристен Кларк в пресс-релизе.

"На основании тщательного изучения доступной общедоступной информации и жалоб, поданных нам, у нас есть достаточные основания для начала расследования в отношении полицейского управления округа Рэйни", – сказал Кларк в пресс-релизе.

Пять офицеров округа Рэйни находились под командованием шерифа Брайана Бейли, который был переизбран в декабре, несмотря на то, что шокирующие события в пытках Паркера и Дженкинса вызвали национальный резонанс и повлияли на сообщество. Шериф столкнулся с растущими требованиями сложить полномочия в последние месяцы из-за обвинений в слабом надзоре, мониторинге и дисциплине своих детективов.

Бейли заявил, что узнал о "Goon Squad" только после предъявления федеральных обвинений в августе 2023 года, выразив сожаление и заявив, что "полицейский значок был запятнан преступными действиями этих лиц".

Шерифский офис с тех пор внес ряд изменений в политику и процедуры патрулирования агентства, но лидеры сообщества считают эти изменения недостаточными.

В заявлении для CNN полицейское управление округа Рэйни заявило, что оно "усилило прозрачность, публикуя на своем веб-сайте политику и процедуры, а также портал для комплиментов и жалоб".

"Мы продолжим эту прозрачность и будем полностью сотрудничать со всеми аспектами этого расследования, приветствуя ввод DOJ в нашу политику и практику", – говорится в заявлении.

Президент местной организации NAACP Энджела Инглиш, возглавляющая кампанию по отстранению Бейли от должности, заявила в заявлении для CNN, что она "рад, что правосудие восторжествует".

Инглиш сказала, что филиал "стремится вовлечь в это много людей из общественности, которые еще не выступили".

Расследование прав человека отделено от федерального уголовного дела против шести офицеров, подтвердил Гарланд, и будет включать "полное обследование" политики, обучения и надзора полицейского управления округа Рэйни, а также его механизмов ответственности. Федеральные следователи свяжутся с общественными группами и членами общественности, чтобы собрать информацию о их опыте с полицейским управлением округа Рэйни, которое было уведомлено о расследовании и обещало сотрудничать, сказал Гарланд.

После инцидента в январе Паркер и Дженкинс в течение месяцев пытались рассказать свою историю, но их не верили многие. После слушания по государственному приговору в апреле Паркер сказал CNN, что его цель теперь – выступать от имени тех, кто не может или боится сделать это сам.

"Я столкнулся с людьми, которые все еще боятся заговорить, брат", – сказал Паркер. "Я говорю, что если кому-то нужно выговориться, я приду на их территорию, если понадобится. Я буду делать все возможное, чтобы никто больше не страдал так, как это произошло со мной, чувствуя страх или запуганным чем-либо".

Благодарим CNN's Devon M. Sayers за этот материал.

Американский генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что это расследование важно для сообщества округа Рэнкин, так как оно может способствовать исправлению департамента шерифа и привлечению к ответственности окружные власти за прошлые конституционные нарушения в отношении своих граждан.

Кроме того, лидеры сообщества считают, что изменения, внесенные в отдел шерифа, недостаточны, и продолжают требовать отставки шерифа Брайана Бейли, возглавляемые президентом Рэнкинского отделения NAACP Анджелой Энгл.

Мирные сторонники продвигаются к штаб-квартире шерифа Каунти Ринамо в ブランドン, Миссисипи, 5 июля 2023 г.

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