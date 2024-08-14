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ПанорамаНовостиГермания

Миниатюрного бегемота в Берлинском зоопарке зовут Тони.

Фанаты ждали этого несколько месяцев, получив более 20 000 предложений. Название связано со знаменитым спортсменом.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Маленький гиппопотам в Берлинском зоопарке наконец-то получил имя.
Маленький гиппопотам в Берлинском зоопарке наконец-то получил имя.

- Миниатюрного бегемота в Берлинском зоопарке зовут Тони.

Маленький карликовый гиппопотам в Берлинском зоопарке зовут Тони. Название вдохновлено именем центрального защитника футбольной национальной сборной Германии Антонио Рюдигера, объявил зоопарк. Рюдигер стал почетным спонсором мини-гиппопотама.

После призыва зоопарка поступило более 20 000 предложений со всего мира, в том числе Хильда, Роза, Эльза и Дейзи, а также более креативные идеи, такие как Голди, Шнуппе, Гёрли или Булеттен. Зоопарк выбрал пять, и жюри приняло окончательное решение. Директор зоопарка и Tierpark Андреас Книерием был среди членов жюри.

Книерием изначально отдавал предпочтение коротким, лаконичным именам с берлинской связью. "Но стало ясно из предложенных имен и их огромной базе поклонников в социальных сетях, что наш мини-гиппопотам становится настоящей мировой звездой", - сказал он, согласно объявлению. Жюри хотело отразить это коротким, лаконичным названием, которое также будет работать на международном уровне.

Тони будет виден в зоопарке с четверга. Рожденная 3 июня, ее близнец умер soon после рождения. Теленок и его мать провели последние месяцы в задней части дома гиппопотама. Ему еще нужно набраться уверенности в глубокой воде. В четверг мини-гиппопотам будет виден на экспозиции впервые.

Как и большие гиппопотамы, карликовые гиппопотамы не могут плавать. Они отталкиваются от дна и скользят по воде.

С несколькими миллионами просмотров в TikTok, животное стало онлайн-звездой, с поклонниками в США, Австралии и Мексике. Естественная среда обитания карликовых гиппопотамов находится в дождевых лесах Западной Африки. Только на территории Кот-д'Ивуара, Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне еще можно найти этих застенчивых животных, сказал зоопарк. Оценивается, что осталось менее 2500 взрослых - и их число сокращается. Наибольшую угрозу представляет деградация лесов людьми.

Тони, мини-гиппопотам из Берлинского зоопарка, родом из Германии, как и ее имя, вдохновленное именем центрального защитника футбольной национальной сборной Германии Антонио Рюдигера. Директор зоопарка Андреас Книерием, также из Германии, был частью жюри, которое выбрало ее уникальное имя.

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