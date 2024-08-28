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ЭкономикаНовостиНью-Йорк

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
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- Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Компания Berkshire Hathaway, возглавляемая легендарным инвестором Уорреном Баффетом, стала первой американской корпорацией, не относящейся к сфере высоких технологий, чья рыночная капитализация достигла $1 трлн, прибавив около 1% во время утренней торговли в Нью-Йорке.

До сих пор в этот элитный клуб входили лишь технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (ранее известная как Facebook) и Alphabet (хранитель Google). Tesla ненадолго присоединилась к ним, но затем опустилась ниже этой отметки. В настоящее время Apple возглавляет список с поразительной рыночной капитализацией $3.5 трлн.

Диверсифицированный портфель Berkshire Hathaway включает в себя Geico (страховой гигант), BNSF (железнодорожная компания), Dairy Queen (известная сеть быстрого питания), Duracell (респектабельный производитель батареек) и доли в многочисленных других бизнесах.

Berkshire Hathaway начала свой путь как скромная текстильная компания, приобретенная нынешним 93-летним Баффетом в 60-х годах. С тех пор она расцвела в могущественную компанию по управлению инвестициями. Блестящий деловой нюх Баффета гарантировал, что инвестиции Berkshire стабильно превосходили среднюю рыночную динамику акций на протяжении многих лет.

В последнее время Баффет наращивает денежные резервы Berkshire и сетует на нехватку заманчивых инвестиционных возможностей. Его стратегия всегда заключалась в инвестировании в растущие компании по относительно разумным ценам. Несмотря на недавний акцент на наращивании денежных резервов, компания сохраняет значительную долю в Apple, хотя часть из них была недавно продана.

Несмотря на то, что Berkshire Hathaway, базирующаяся в Омахе, Небраска, достигла рубежа в $1 трлн в Нью-Йорке, она все еще находится за пределами территории технологических гигантов в Нью-Йорке.

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