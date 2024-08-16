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Миллиардер Эрбин становится новым главой правительства Таиланда

Таиланд избрал нового премьер-министра после отстранения премьер-министра Сретта Тависина: 37-летняя Паетонгтarn Шинаватpа вступила в должность. Она происходит из влиятельной политической династии.

 and  Hanna Hofmann
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- Миллиардер Эрбин становится новым главой правительства Таиланда

Только через два дня после того, как Конституционный суд Таиланда отстранил от власти премьер-министра Срету Тхависина, королевство избрало нового лидера: 37-летняя Паетонгтран Шинаватра, председатель правящей партии Пхю Тхай и наследница богатой династии, заручилась явным большинством на парламентском голосовании, состоявшемся утром того же дня (по местному времени). Она станет самым молодым премьер-министром в истории королевства.

Паетонгтран - дочь миллиардера и бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры и племянница бывшего премьер-министра Йинглак Шинаватры. Оба служили несколько сроков, прежде чем быть отстранены военными переворотами и уйти в изгнание.

Единственный кандидат

После своей тети Паетонгтран стала второй женщиной, возглавившей Юго-Восточную Азию. Правящая коалиция, имеющая комфортное большинство в парламенте, выдвинула ее в качестве единственного кандидата в четверг. Срету Тхависина (62 года) отстранили от власти в среду после жалобы 40 сенаторов - якобы за нарушение кодекса поведения для профессионалов.

Решение выдвинуть Паетонгтран в качестве единственного кандидата было принято правящей коалицией, имеющей большинство в парламенте. Правительство теперь должно обеспечить передачу власти Паетонгтран, сделав ее самым молодым премьер-министром в истории Таиланда.

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