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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Михалич считает, что министр внутренних дел контролирует высылки

 and  Ksenia Johnson
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Зеленый политический фигур Михалич указывает на расхождение между утверждением и фактической...
Зеленый политический фигур Михалич указывает на расхождение между утверждением и фактической реализацией депортаций.

- Михалич считает, что министр внутренних дел контролирует высылки

В ходе дискуссии об expulsion из Германии после инцидента в Золингене партия "Зелёные" в Бундестаге в основном обвиняют федеральных и земельных министров внутренних дел. Как заявила Ирен Михалиц, руководитель фракции "Зелёных" в Бундестаге в эфире ARD "Тages-themen", "правила ясны с правовой точки зрения". Ответственность за это лежит на федеральном министре внутренних дел и его коллегах изземель, которые должны определить, где требуется улучшение реализации.

В правовой сфере были внесены несколько поправок, и закон об expulsion стал строже в последние месяцы. Однако проблема заключается в реализации закона, считает Михалиц. Необходимо выделить больше средств на это. "Органы нуждаются в необходимых ресурсах. Речь идёт не только о полиции и спецслужбах, но и о других учреждениях, ответственных за подобные дела". К сожалению, это ещё не отражено в бюджете.

Предполагаемый виновник инцидента в Золингене, 26-летний сириец, смог проникнуть в Германию в конце 2022 года через Болгарию. Согласно регламенту ЕС, его должны были отправить обратно в Болгарию. К сожалению, этого не произошло, так как его не удалось найти в указанную дату в июне 2023 года, и не было предпринято дальнейших попыток.

Члены государств-членов могут оказать значительную помощь Комиссии в реализации более строгого закона об expulsion после инцидента в Золингене. Как подчеркнула Ирен Михалиц, наличие достаточных ресурсов у органов власти является решающим фактором для эффективной реализации.

В свете инцидента в Золингене было бы полезно, если бы члены государств-членов сотрудничали с Комиссией для improvement реализации более строгого закона об expulsion, гарантируя, что они предоставят необходимые ресурсы соответствующим органам власти.

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