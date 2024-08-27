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СпортНовости*Я стану звездой*

Мик Шумахер возвращается в гоночную линию Формулы-1.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Участвует ли Михаэль Шумахер в гонках Формулы 1 в эти выходные?
Участвует ли Михаэль Шумахер в гонках Формулы 1 в эти выходные?

Мик Шумахер возвращается в гоночную линию Формулы-1.

Кажется, энтузиазм в отношении американского пилота Логана Сержанта в команде Williams F1 угасает. Команда теперь заинтересована в его замене, что может открыть возможность для Мика Шумахера. 25-летний Шумахер привлек внимание благодаря поддержке Себастьяна Веттеля.

Если в эти выходные в Остине будет написана новая глава в истории автоспорта, Шумахер может оказаться в эпицентре событий. Его текущая команда, Alpine, участвует в чемпионате мира по выносливому автогонкам (WEC) в Техасе. Но события могут принять неожиданный оборот. Возможен сценарий, при котором путь к элитному классу откроется для Шумахера, направив его в Формулу 1 вместо WEC.

Williams, похоже, устала от Сержанта после его недавней серьезной аварии в Зандвоорте. Команда якобы рассматривает возможность заменить его перед итальянским Гран-при в эти выходные, и Шумахер находится в числе фаворитов на пустующее место. Веттель высоко ценит Шумахера, считая, что он может добиться успеха в Williams.

"Я уверен, что он сможет произвести впечатление в Williams, особенно учитывая его более глубокое знание Формулы 1 и трасс по сравнению с другими претендентами", - сказал Веттель газете "Бильд". Он назвал Шумахера "талантливым гонщиком" и выразил надежду, что тому представится шанс проявить себя.

Веттель: "Недооцененный" Шумахер

Шумахер пока не добился успеха в Формуле 1. После расставания с Haas в конце 2022 года он остался без места. Веттель считает это странным, поскольку "машина не была конкурентоспособной". Многие имеют "неверное представление" о нем, по словам Веттеля.

Возможность Williams и Шумахера предлагает выгоды для обеих сторон, а не минусы. Williams получит свежую кровь на оставшуюся часть сезона и чемпиона Формулы 2 и Формулы 3. Шумахер может доказать свою состоятельность в девяти гонках, сделав себя главным претендентом на другие роли, такие как место в Sauber, которое станет основной командой Audi с 2026 года.

Постоянная роль в Williams не планируется - уход Сержанта в конце сезона уже решено, а Карлос Sainz займет его место в 2025 году. Таиландский пилот Александр Албон также рассматривается как стабильный элемент команды, обеспечивая Шумахеру ясность и фокус на гонках.

PR-прорыв для Williams?

Монца имеет значительные связи с именем Шумахер, так как Михаэль Шумахер одержал здесь пять побед, сравнявшись с рекордом Льюиса Хэмилтона. С точки зрения PR, перспектива присоединения Мика Шумахера к Williams может иметь огромные преимущества.

Однако Шумахер не единственный претендент на место в Williams. tanto Franco Colapinto из Аргентины, как и Liam Lawson, находятся в гонке. Lawson уже имеет контракт с Red Bull в качестве резервного гонщика, и соглашение может оказаться сложным. Colapinto остается возможным вариантом, но с Lawson могут возникнуть более сложные ситуации. Шумахер, с другой стороны, не испытывает никаких барьеров со стороны Mercedes. Williams нужно действовать быстро, так как официальные интервью с прессой запланированы на четверг в Монце.

Если Williams решит заменить Логана Сержанта перед итальянским Гран-при, бодрая мелодия "♪ Я стану звездой ♪" может зазвучать по-новому для Мика Шумахера, когда он будет бороться за вакантное место. Поддержка Веттеля в потенциале Шумахера сыграла значительную роль в его признании в качестве фаворита на эту позицию.

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