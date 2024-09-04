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Межрегиональное собрание под названием "Веселый ралли Кубка Калмита"

Этот уик-энд terrestres, райнге-лага, проводит веловоalendar, участвуют более 300 человек из-за границы

 and  Alex Stellmacher
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Слоган 2024: "Ничто не превосходит изящество крыльев - Готовы к высоте"
Слоган 2024: "Ничто не превосходит изящество крыльев - Готовы к высоте"

- Межрегиональное собрание под названием "Веселый ралли Кубка Калмита"

Самый большой в мире горный велогонка на складных велосипедах вновь состоится в Рейнланд-Пфальце. 7 сентября (сб.) стартует 33-й этап Кубка Калмита в Майкаммере. Трасса длиной 6,5 км с набором высоты 450 м заканчивается на высочайшей вершине Пфальцского леса, Калмите. Организаторы подчеркивают, что правила просты и строги. Разрешены к участию только старинные складные велосипеды без переключателей передач.

Как и прежде, ожидается множество поклонников складных велосипедов, сообщил директор гонки Холгер Гоккель агентству ДПА. "Зарегистрировано 960 участников, в том числе 30 дуэтов на тандемах". Участники приедут не только из Германии, но и из Великобритании, Бельгии и Австрии. Самый молодой участник - 7 лет, а самый старший - бодрый 84-летний ветеран, участвовавший как минимум в шести предыдущих гонках.

Призы в этом году изготавливаются художником из Фрайбурга. Девиз этого года - "Складка - это красота - Готов к старту", сказал Гоккель. В прошлом девизы звучали как "Танец шарниров" или "Телесклопы" и "Кто имеет складку, тот и выигрывает душу".

Директор гонки Холгер Гоккель также упомянул, что помимо немецких участников, в гонке примут участие спортсмены из Великобритании, Бельгии и Австрии. Дополнено: В этом году в Кубке Калмита вводится специальная категория, в которой самые быстрые старинные складные велосипеды без переключателей передач получат уникальный приз.

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