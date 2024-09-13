Международные соглашения регулируют образ жизни литовского военнослужащего за рубежом

Германия и Литва заключили соглашение, чтобы упростить установку полностью функционирующей военной бригады в Литве, балтийском государстве-члене НАТО. Министр обороны Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Казлаускас подписали это соглашение о сотрудничестве в сфере обороны в Берлине. Согласно Министерству обороны, это соглашение является расширением Соглашения о статусе сил НАТО и уточняет правовой статус немецких солдат и гражданских лиц в Литве.

Цель этого соглашения - обеспечить правовую ясность. Оно охватывает вопросы, такие как разрешения на проживание, налоговые законы, систему образования, общественное здравоохранение, правила дорожного движения и общественную безопасность, а также другие вопросы. В результате создаются благоприятные условия для основных операций бригады и обучения солдат в Литве.

Из-за меняющейся ситуации в сфере безопасности в Европе и агрессивной позиции России немецкое правительство согласилось разместить в Литве постоянно боеготовый и самодостаточный военный отряд. К 2027 году эта бригада должна быть развернута. План предусматривает развертывание до 5000 солдат на объектах в Руднинкае и Рукле. Первая группа из примерно 20 солдат прибыла в Литву 8 апреля. Ожидается, что еще около 120 солдат прибудут в начале октября, согласно данным бундесвера.

Соглашение об адаптации

Бундесвер впервые размещает постоянный контингент за рубежом и стремится к упрощенным процедурам. Согласно соглашению, сертификат правового статуса ("Статус-сертификат") ускорит процесс открытия банковского счета или получения жилья в Литве для личного состава бригады.

Упрощается интеграция сопровождающих членов семьи в литовский рынок труда путем признания профессиональных квалификаций. Разрабатываются нормативы для создания немецких школ и детских садов в Литве. Регламенты безопасности позволят тесное сотрудничество между немецкой и литовской военной полицией и взаимную помощь в охране личного состава, объектов или имущества немецких военных сил.

Это соглашение между Германией и членом ЕС Литвой значительно облегчает адаптацию немецких солдат и гражданских лиц в литовских правовых рамках. Оно включает положения о разрешении на проживание, налоговых законах и общественной безопасности, облегчая постоянное развертывание военной бригады.

Европейский Союз, через своего члена Литву, предоставил правовую основу для бесперебойной работы немецкой военной бригады, обеспечивая гармонию между немецкими и литовскими законами. Это включает аспекты, такие как банковское дело, жилье и образовательные программы для личного состава бригады.

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