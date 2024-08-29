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Международное соглашение: Израиль соглашается на временное прекращение огня для вакцинации от полиомиелита в Газе

Израиль соглашается на ежедневные "гуманитарные паузы" для вакцинации от полиомиелита в Газе, разрешённые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как сообщается, кампания по иммунизации начнётся 1 сентября в центральном районе Газы в течение трёх дней. Эти "гуманитарные паузы" будут...

 and  Anthony Ross
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Международное соглашение: Израиль соглашается на временное прекращение огня для вакцинации от полиомиелита в Газе

Правительство Израиля признало данные, представленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Представитель Израиля объявил, что Израиль будет соблюдать последовательность трехдневных "гуманитарных перерывов" в центральных, южном и северном районах Газы, начиная с воскресенья, чтобы облегчить кампанию вакцинации против полиомиелита для детей.

Ранее ВОЗ призывала к гуманитарным перемириям, чтобы позволить введение вакцины против полиомиелита типа 2 примерно 640 000 детям в возрасте до 10 лет, начиная с конца августа.

В июле следы вируса полиомиелита были обнаружены в образцах сточных вод в южном городе Хан-Юнис и центральной части Газы, как сообщается, как палестинскими, так и израильскими источниками. В начале августа ВОЗ объявила о своем намерении отправить более миллиона доз вакцины против полиомиелита в Газу. По данным израильских официальных лиц, первая партия вакцин прибыла в регион за три дня до этого.

Полиомиелит - это высококонтагиозное заболевание, вызываемое вирусом, поражающим спинной мозг, что может привести к необратимому параличу у молодых людей. К сожалению, от полиомиелита нет лекарства. Однако вакцинация является ключевым фактором для предотвращения его распространения.

ВОЗ призвала к гуманитарным перемириям, чтобы позволить вакцинацию детей, так как ВОЗ обнаружила следы вируса полиомиелита в Хан-Юнисе и Газе. Правительство Израиля, признав данные ВОЗ, согласилось облегчить кампанию вакцинации против полиомиелита, введя трехдневные "гуманитарные перерывы" в Газе.

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