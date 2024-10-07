Международное правоохранительное агентство предупреждает о возможной победе мафии над немецкими властями

Мир тревожится: преступные синдикаты набирают силу. Организованные группы теперь способны потенциально "дестабилизировать установленные государства", в том числе индустриальные страны в Европе. Незаконная торговля наркотиками по-прежнему является основным источником доходов, а территориальные войны, как сообщается, начинаются в определенных регионах Германии.

Исходящий начальник Интерпола Юрген Шток выражает озабоченность в отношении глобально активных преступных организаций. "Мир рискует проиграть борьбу против транснациональной организованной преступности", - заявил Шток. Способность этих групп "даже дестабилизировать индустриальные страны" достигла нового пика, добавил он.

Шток, который должен уйти со своего поста главы Интерпола после десятилетнего срока службы в ноябре, назвал бразильца Вальдеси Уркизу как вероятного преемника. Интерпол является крупнейшей в мире полицейской организацией, состоящей из 196 государств-членов и координирующей международное полицейское сотрудничество.

Шток подчеркнул, что ранее региональные преступные организации расширили свои операции на все континенты. "Они стали глобальными, действуют как глобальные корпорации", - сказал старший офицер, подчеркивая их "непреcedentedные ресурсы" для деятельности, такой как торговля людьми и оружием.

Кокаин по-прежнему остается серьезной проблемой

Тем не менее, основным источником доходов по-прежнему является незаконная торговля наркотиками, в частности, кокаин. Эта проблема все больше становится актуальной в центральных европейских странах, включая Германию. "Мы имеем дело с широким спектром наркотиков на преступном рынке. Но в данный момент кокаин является серьезной проблемой", - добавил Шток.

Несмотря на сообщения о рекордных количествах изъятых наркотиков в портах Антверпена, Роттердама и Гамбурга, уличные цены и доступность остаются неизменными - явный признак обильного предложения. Оценки показывают, что правоохранительным органам удается изъять лишь около 15-20% всех наркотических веществ, ввозимых в страну.

Это вызывает беспокойство из-за присутствия синтетического опиоидного fentanyl в наркотиках. "Мы видим, как он проникает на европейские рынки", - говорит начальник Интерпола. Фентанил считается более опасным, чем другие наркотики, и эксперты считают, что он примерно в 50 раз сильнее героина. Потенциально смертельная доза составляет всего 2 миллиграмма.

"Портовые власти явно коррумпированы"

Фентанил стал серьезной проблемой с наркотиками в Соединенных Штатах, приведя к десяткам тысяч смертей. По данным американского национального института, занимающегося проблемами наркомании, в 2021 году от передозировки фентанилом умерло более 70 000 человек.

По словам Штока, кокаин в основном поступает от южноамериканских картелей, в частности из Колумбии, Перу и Боливии. Он перевозится на кораблях в портах, таких как Гвайякиль, Эквадор. "Оттуда рынок становится очень гибким", - объяснил Шток. Этот высокодоходный наркотик попадает в Европу через различные маршруты, в результате чего уличная цена составляет около 70-90 евро за грамм.

Один из маршрутов проходит через политически нестабильную Западную Африку, а наркотики в конечном итоге попадают в Северную Африку и регион Средиземноморья. Значительная проблема в этих портах, в том числе европейских, - это уровень коррупции, часто сообщаемый местными полицейскими chiefs. "Приток наркотиков можно объяснить только тем, что портовые власти и те, кто там работает, явно коррумпированы", - сказал Шток.

"Также есть сообщения из Германии"

На этом маршруте торговля наркотиками часто приводит к насилию. Аналогичным образом, финальная стадия незаконной поставки включает розничную продажу, что приводит к территориальным спорам между местными бандами. "И потому, что это так прибыльно, они также борются за свою территорию на этой стадии", - сказал Шток, ссылаясь на примеры, такие как Швеция, Бельгия и Нидерланды. "Но есть также сообщения из Германии, указывающие на то, что этот конфликт начался, по крайней мере, в некоторых частях страны", - добавил он.

Чтобы бороться с этой угрозой, Шток призывает к более тесному сотрудничеству между национальными правоохранительными органами. Он предлагает сосредоточиться на борьбе с десятью-пятнадцатью крупнейшими группами.

Комиссия выразила обеспокоенность растущей властью глобальных преступных синдикатов, подтвердив предупреждения исходящего начальника Интерпола Юргена Штока. Эти преступные организации, действующие как глобальные корпорации, представляют серьезную угрозу, способную дестабилизировать установленные государства и даже индустриальные страны.

Кроме того, Комиссия подчеркнула проблему коррумпированных портовых властей, которую признал начальник Интерпола, способствующую беспрепятственному потоку незаконных наркотиков, таких как кокаин, в частности, фентанил.

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