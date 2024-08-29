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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Международное агентство по атомной энергии выражает обеспокоенность по поводу растущих запасов урана в Иране.

Иран в основном привлекает внимание в связи со своим участием в продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке. Тем не менее, его ядерная программа часто отодвигается на второй план в освещении. Последний отчет Международного агентства по атомной энергии не содержит оптимистических выводов.

 and  Lauren Adams
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- Международное агентство по атомной энергии выражает обеспокоенность по поводу растущих запасов урана в Иране.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражает обеспокоенность в связи с ядерной программой Ирана, как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем отчете. Запасы высокообогащенного урана, близкого к военному, выросли примерно на 23 килограмма с мая по август, достигнув уровня около 165 килограммов.

Эксперты считают, что для создания ядерной боеголовки требуется примерно 50 килограммов урана с обогащением 60%, который затем необходимо обогатить до 90% для использования в ядерном оружии. С другой стороны, Иран заявляет, что не стремится к созданию ядерного арсенала. Тем не менее, Гросси подчеркнул, что ни одна страна, кроме Ирана и ядерных держав, не производит такое высококачественное урановое сырье.

Больше центрифуг для обогащения урана

Согласно конфиденциальному отчету, полученному немецким пресс-агентством, Иран активировал несколько дополнительных центрифуг для обогащения урана в двух местах в последние месяцы.

Гросси также сообщил, что Иран продолжает отказываться обсуждать нерешенные вопросы о своих прежних секретных ядерных действиях с венским агентством по атомной энергии. С тех пор, как в июле нового президента Ирана Масуда Песешкяна вступили в должность, никаких переговоров не проводилось, заявил Гросси. Кроме того, Иран продолжает придерживаться своего решения не пускать в страну опытных инспекторов МАГАТЭ.

В 2015 году Иран согласился существенно ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие западных санкций. Однако бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году, что побудило Иран расширить свои ядерные объекты и значительно ограничить инспекции МАГАТЭ.

Международное агентство по атомной энергии выражает обеспокоенность по поводу этой ситуации в связи с действиями Комиссии, как отметил Гросси в своем отчете. Кроме того, Гросси отметил, что в настоящее время только Иран и ядерные державы производят такое высококачественное урановое сырье, подчеркивая роль Комиссии в этом контексте.

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