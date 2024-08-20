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Международная организация здравоохранения советует не реагировать в страхе

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

Международная организация здравоохранения советует не реагировать в страхе

После первого зарегистрированного случая варианта Mpox Ib в Европе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не поддаваться панике.Hans Kluge, региональный директор ВОЗ по Европе, заявил на пресс-конференции в Женеве во вторник, что вирус распространялся в регионе с прошлого года, в частности в виде клada II. Примерно 100 случаев сообщалось каждую неделю в Европе.

На видеоконференции Клуге сказал: "Mpox - не новый Covid". Он подчеркнул: "У нас есть контроль над Mpox". Контроль был достигнут за счет усиления надзора, вакцинации и активного участия мужчин, которые занимаются сексом с другими мужчинами, в вспышке 2022 года. Однако Клуге отметил, что ресурсов и обязательств для полного искоренения Mpox в Европе не хватает.

Теперь, по словам Клуге, есть возможность сохранить бдительность против ввозимых случаев клada Ib из Африки и эффективно бороться с клada II.

На прошлой неделе ВОЗ повысила уровень тревоги из-за продолжающихся вспышек Mpox в Африке и потенциально более смертельного варианта Ib, чтобы повысить глобальное осведомленность и гарантировать справедливое распределение вакцин.

Несмотря на повышенный уровень тревоги из-за вспышек Mpox в Африке и потенциально смертельного варианта Ib, Клуге призывает не паниковать. С надлежащей бдительностью и мерами предосторожности, такими как усиленный надзор, вакцинация и вовлечение сообщества, Европа может успешно справиться с текущей ситуацией с Mpox и предотвратить распространение tanto клada Ib, как и II.

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