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Международная организация призывает к временному прекращению боевых действий в Газе за вакцинацию детей от полиомиелита

После обнаружения следов вируса полиомиелита в сточных водах в Газе ООН призвала противников конфликта объявить временные перемирия для вакцинации более полумиллиона детей против высоко передаваемого вируса полиомиелита. Организации ООН планируют распространить вакцину против типа 2...

 and  Viktoria Klein
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Международная организация призывает к временному прекращению боевых действий в Газе за вакцинацию детей от полиомиелита

"Кампания не может продолжаться без соблюдения пауз по гуманитарным причинам", - заявил Всемирный банк здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, UNICEF и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также выступают за временные перемирия.

По данным Министерства здравоохранения, под контролем радикальной исламистской группы ХАМАС был зарегистрирован случай заражения полиомиелитом у непривитого ребенка в возрасте 10 месяцев. Согласно сообщениям, это первый подобный случай за 25 лет.

В июле вирус полиомиелита был обнаружен в образцах сточных вод в южном городе Хан-Юнис и в центре сектора Газа, согласно палестинским и израильским источникам. В начале августа ВОЗ объявила о плане отправить более миллиона доз вакцины против полиомиелита в сектор Газа. Как заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, обнаружение вируса полиомиелита в прибрежном регионе свидетельствует о том, что "вирус распространяется среди населения, представляя риск для непривитых детей".

30 июля Министерство здравоохранения, находящееся под контролем ХАМАС в секторе Газа, объявило палестинскую территорию "регионом, пораженным полиомиелитом". Власти считают, что вспышка заболевания связана с разрушением Израилем медицинских учреждений.

Полиомиелит, также известный как детский паралич, - это заболевание, вызываемое высокоинфекционным и тяжелым вирусом, поражающим спинной мозг и потенциально приводящим к постоянному параличу у детей. К сожалению, лекарства от полиомиелита не существует, но вакцинация может помочь предотвратить его передачу.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу вспышки полиомиелита и призвал к международной поддержке для обеспечения вакцинации в секторе Газа. Европейский союз, а также другие организации здравоохранения мира признают важность сохранения статуса свободного от полиомиелита в регионе для защиты уязвимых детей.

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