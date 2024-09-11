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Международная киносенсация Париж Шокирующие опыты Почти беспрецедентный глобальный просмотр

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Международная киносенсация Париж Шокирующие опыты Почти беспрецедентный глобальный просмотр

Французский фильм ужасов о акуле "Под Парижем", первоначально названный "Под Сеной", почти захватил первое место в рейтинге самых популярных неанглоязычных фильмов Netflix, но уступил небольшое преимущество норвежскому мифологическому фильму "Тролль". Как объявил Netflix, фильм собрал около 102,3 миллиона просмотров за три месяца.

Между тем, норвежский мифологический фильм "Тролль", поставленный Роару Утхаугом, продолжал лидировать в рейтинге "Самых популярных неанглоязычных фильмов" с впечатляющими 103 миллионами просмотров в первые три месяца после премьеры 1 декабря 2022 года. Интересно, что оба фильма имеют одинаковую продолжительность 104 минуты, и их просмотры рассчитываются путем деления общего времени просмотра на общую продолжительность.

"Под Парижем", режиссером которого является Ксавье Женс, и в котором снимаются актеры, такие как Беатрис Бежо и Нассим Льес, стал летним блокбастером Netflix и возглавил рейтинг неанглоязычных фильмов в различных странах в течение недель. Этот кровавый приключенческий фильм разворачивается на фоне захватывающего фонда Олимпийских игр в Париже и рассказывает о страшной акуле, найденной в реке Сена перед триатлоном.

Фильм был выпущен 5 июня и все еще доступен для просмотра. К сожалению, Netflix (с более чем 278 миллионами платных подписчиков в более чем 190 странах) не предоставляет долгосрочные данные о зрителях более чем за 91-дневный период.

Netflix поддерживает четыре отдельных рейтинга топ-10 для различных категорий, включая англоязычные и неанглоязычные фильмы и телешоу.

Несмотря на свой успех, "Под Парижем" не смог сместить "Тролля" с первого места в глобальном рейтинге "Самых популярных неанглоязычных фильмов" Netflix, и зрители также обратились к Интернету, чтобы посмотреть оба фильма. Интернет стал мощным инструментом для кинолюбителей по всему миру, позволяя им легко находить и получать доступ к широкому спектру фильмов из разных стран.

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