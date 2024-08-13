- Метровысокие обломки в швейцарском городе Брайенц после шторма

В части швейцарской деревни Бриенц, расположенной в курортном регионе Бrienzersee, после сильного шторма по улицам разбросаны метровые кучи мусора. Тяжелый дождь в понедельник вечером смыл дерево и мусор в Mühlebach, заблокировав его течение. Река вышла из берегов, унося камни и стволы деревьев через деревню. В районе Андердорф дома были погребены оползнями, окна и двери повреждены, а нижние этажи затоплены. Некоторые автомобили были унесены потоком мусора.

Примерно 500 жителей этой живописной деревни на Бrienzersee находятся в шоке. К счастью, жертв нет. Власти эвакуировали около 70 жителей перед штормом. "Невозможно представить, что могло бы произойти, если бы у нас не было мер защиты от наводнений, которые мы построили в последние годы", - сказал Петер Цумбрунн, президент муниципального совета.

Сборник мусора с горы не был достаточным

Несколько лет назад над деревней был построен сборник мусора с горы. Однако он быстро заполнился. По данным Meteoswiss, метеорологической службы, регион получил треть среднего августовского количества осадков за один час, с местными оценками радара доходящими до 80 миллиметров. Это привело к тому, что мусор и грязь попали на улицы, заблокировав главную дорогу и железнодорожные пути. Работали автобусы на замену.

После нескольких дней жары, когда температура достигала 35°C и выше, на Швейцарию в понедельник вечером обрушилось более 70 000 ударов молнии, вызвав наводнения, оползни и селевые потоки. Несколько грозовых фронтов сформировались вокруг Бrienzersee, вызвав сильный дождь и медленное передвижение.

Также проблемы в Гридельвальде и на Vierwaldstättersee

Другие части Бернского Оберланда и кантона Берн также испытали штормы и град. В долине Гридельвальда оползни заблокировали дороги и железнодорожную линию, сделав доступ к курорту Гридельвальд возможным только через обходные пути.

Страховая компания по недвижимости Берна (GVB) оценила ущерб в Бернском Оберланде в 25-30 миллионов швейцарских франков (до около 31 миллиона евро). В течение нескольких часов они получили около 200 сообщений о повреждениях.

Курортный регион Бrienzersee, где расположена деревня Бриенц, пострадал от значительного ущерба после сильного шторма. Несмотря на сборник мусора, построенный несколько лет назад, он оказался недостаточным из-за обильных осадков, что привело к блокировке улиц и главной дороги.

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