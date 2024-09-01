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Федеральные земли ГерманииНовостиЮго-западный

Метро линия 1 возобновила работу <unk> Проблема решена.

Движение поездов между Целендорфом и Шёнебергом возобновлено. Маршрут был временно прекращен в субботу.

 and  Anthony Ross
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- Метро линия 1 возобновила работу <unk> Проблема решена.

В субботу вечером после вмешательства пожарной службы и сбоя в коммуникации поезда на линии S1 Берлина в юго-западном секторе вернулись на рельсы. Проблемы были устранены около полуночи, как сообщил представитель железной дороги в воскресенье утром. Ранее интервал между поездами на линии S-Bahn между Потсдамом и Берлин-Шёнеберг составлял 20 минут. Причиной была коммуникационная неполадка в Берлине-Целендорфе.

Кроме того, в субботу пожарная служба отвечала на вызов на станции S-Bahn «Ботанический сад», что временно прервало маршрут между Целендорфом и Шёнеберг.

По словам представителя пожарной службы Берлина, который общался с немецким СМИ, в поезде S-Bahn неисправный тормозной механизм вызвал Release дыма. Поскольку поезд стоял на месте, все пассажиры смогли безопасно покинуть его. Пожаловаться на травмы не пришлось.

Прерывание обслуживания S-Bahn повлияло на юго-западный сектор линии S1 Берлина, в частности на маршрут между Целендорфом и Шёнеберг. Несмотря на трудности в юго-западном секторе, поезда возобновили свою работу после устранения проблем.

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