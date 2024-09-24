Методика получения кровокрасного снега в Альпах

Часто извергается в определенных ледяных ландшафтах, придавая снегу кроваво-красный оттенок. Это причудливое явление, также известное как 'кровавый снег', можно найти в регионах, таких как Альпы. Команда исследователей углубляется в это интригующее явление и прогнозирует его менее частые проявления в будущем.

Снежные водоросли были обнаружены не только в озерах, но и в снегу. Группа исследователей, возглавляемая Леоном Руссо из Университета Гренобля, установила это. Они не только выявили основные пострадавшие районы, но и определили условия для цветения водорослей, ответственного за красноватый оттенок снега.

Цветение водорослей может проявляться в различных цветах, от красного до коричневого или зеленого, в зависимости от типа водорослей. В Альпах красные пигменты приписываются зеленой водоросли Sanguina nivaloides.

Используя спутниковые изображения за пять лет (с 2018 по 2022 год), эта исследовательская группа пришла к выводу, что кровавый снег в основном наблюдается в определенных частях Альп. Эти районы включают северные французские Альпы, Бернский Оберланд и Валлис, с менее частыми проявлениями в австрийских Оцтальских Альпах и Горный массив Хоэнтауэрн.

Кровавый снег преобладает на умеренных высотах

Условия цветения в основном наблюдались между 1800 и 3000 метров, обычно на некрутых южных и восточных склонах, и чаще в июне, чем в другие месяцы. Менее 6% зарегистрированных случаев затрагивали ледники. Водоросли, похоже, проявляют определенную привязанность к месту, демонстрируя постоянство в своих проявлениях.

Анализируя спутниковые данные вместе с метеорологическими записями, исследовательская группа выявила ключевые условия для цветения: пролонгированный период таяния снега не менее 25 дней и постоянное присутствие воды во всем снежном покрове. Средний период таяния снега для зарегистрированных случаев составлял 54 дня, а вода просачивалась через снег в среднем в течение 49 дней.

"Жидкая вода в снегу жизненно важна для водорослей по двум причинам", - объясняет группа. "Во-первых, при таянии снега высвобождаются питательные вещества. Во-вторых, предполагается, что виды снежных водорослей, в том числе S. nivaloides, мигрируют во время подвижной стадии флагеллированной клетки в воде". Также кажется важным, чтобы почва не была постоянно заморожена, учитывая, что кровавый снег в Альпах относительно редок выше 3000 метров.

Пыль из Сахары как источник питательных веществ

Кроме того, играет роль пыль из Сахары. Эта пыль, богатая питательными веществами, такими как фосфор и калий, не должна быть избыточной или скудной, согласно результатам исследования группы за пять лет. Избыточная пыль может ускорить таяние снега.

Изменение климата в Альпах не считается фактором, усиливающим цветение водорослей, что может привести к увеличению таяния снега. Скорее, с повышением температур это явление, скорее всего, переместится на более высокие высоты, где пострадавший район будет значительно меньше. Если температура существенно повысится, кровавый снег в Альпах может стать значительно реже в ближайшем будущем.

Комиссия признала значительные findings исследовательской группы о кровавом снеге, подчеркнув важную роль цветения водорослей в красноватом оттенке снега.

На основе своего анализа Комиссия прогнозирует, что частые проявления кровавого снега в Альпах могут уменьшиться из-за изменения климата, а явление может сместиться на более высокие высоты.

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