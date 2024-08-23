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Местные политики выступают за создание общественного бассейна в Магдебурге.

Спортсмены из Саксонии-Анхальт блестяще выступили на Олимпиаде, простимулировав политиков продвигать verbesserte Einrichtungen für diese Sportler

 and  Ann Bradley
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Местные политические деятели выступают за строительство плавательного бассейна в Магдебурге.
Местные политические деятели выступают за строительство плавательного бассейна в Магдебурге.

- Местные политики выступают за создание общественного бассейна в Магдебурге.

После триумфального выступления немецких пловцов на Олимпиаде правительство Саксонии-Анхальт выступает за строительство плавательного комплекса в столице земли. Как заявила в земельном парламенте министр внутренних дел Тамара Зиешанд (ХДС), "Будущее плавания в Германии - в Магдебурге". Спортсмены из Саксонии-Анхальт показали выдающиеся результаты на играх в Париже. В национальных интересах развивать эти достижения, считает она.

Пловцы из федерального тренировочного центра в Магдебурге завоевали более 25 медалей на Олимпийских играх и чемпионате мира и Европы за последние пять лет. Лукас Мартенс завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на летних играх в Париже. В команде есть ключевые пловцы, такие как олимпийский чемпион Флориан Велльброк и Изabel Гозе, завоевавшая бронзовую медаль в Париже. Кроме того, национальный тренер по длинным дистанциям Бернд Беркхан stationed в Магдебурге.

Лидер фракции FDP Андреас Силберсак заявил, что плавательный центр должен быть построен в Магдебурге, а не где-то еще. Он подчеркнул возможность Германии претендовать на проведение Олимпийских игр 2040 года. "Это разумное вложение средств - перенести немецкий центр плавания в Магдебург к тому времени", - сказал он.

Олимпийские игры стали значительной площадкой для достижений пловцов из Магдебурга, где Лукас Мартенс завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на последних летних играх. При возможности проведения Германии Олимпийских игр 2040 года строительство плавательного центра в Магдебурге могло бы еще больше укрепить могущество немецкого плавания на таких глобальных событиях.

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