- Местные политики в Саксонии подвергаются нападению

Угрозы, оскорбления и анонимные обвинения: мэры Саксонии и другие местные политики все чаще сталкиваются с давлением и препятствиями в своей работе

Министр социальных дел Саксонии Петра Кёппинг (СДПГ) резко осудила эту тенденцию на встрече с пострадавшими в Дрездене. То, что происходит, подрывает демократию. Некоторые граждане, но также и местные советы, пытаются замедлить работу местных политиков с помощью множества заявлений на услуги, отчетов или петиций. "Люди хотят, чтобы администрации перестали работать. Это развитие более чем опасно", - сказала Кёппинг.

Юрист по административному праву Хельмут Шварц видит в этом проблему по всей Германии. Заявления на услуги и петиции - законные средства, но они не должны быть злоупотреблены. Настоящая проблема - грубость общества, подчеркнул он.

Призыв к социальной сплоченности

Кёппинг, ответственная за социальную сплоченность через свой министерство, призвала гражданское общество действовать. "Если мы примем это, то станет только хуже". Нужно чувство принадлежности. Мэры часто остаются одни. Если они больше не получат поддержки, они отступят. "Это худшее, что может произойти". Пострадавшие чувствуют себя брошенными. Кёппинг рассказала о саксонском районном совете, где члены больше не осмеливались входить через главный вход на заседание совета. "Это не должно быть нашим будущим". Вопрос должен быть поднят во всех министерствах. Необходимы также правовые изменения.

Кёппинг встретилась с четырьмя главами муниципалитетов, которые лично столкнулись с враждебностью. Бывший мэр Арнсдорфа Мартина Ангерманн (СДПГ) ушла на пенсию досрочно в 2019 году после месяцев преследования. Политик стала мишенью после того, как четверо мужчин привязали психически больного беженца из Ирака к дереву с помощью кабельных стяжек и утверждали, что это была самооборона. Ангерманн осудила этот акт и стала мишенью сама. "Мы вмешались, чтобы чего-то добиться в общинах", - сказала Ангерманн. Но она была последовательно и коварно атакована.

Сначала Ангерманн не заметила, что за этим стоит стратегия. Затем она потратила большую часть своего времени на решение этих вопросов и не могла полностью посвятить себя общественным делам. "Это создает внутреннее недовольство и внутреннее беспокойство". Один запрос на услугу заставил администрацию рыться в файлах в течение двух месяцев. Позже она боялась за свою жизнь и страдала от выгорания. Также она боролась с тревогой и депрессией.

Дальнейшие сообщения об угрозах

Мэр Пулсница Барбара Люке и мэр Вайсвассера Торстен Пётцш (оба независимые) также сообщили о враждебности и угрозах. Люке написала письмо саксонскому министру внутренних дел Армину Ш Schuster (ХДС) с заголовком: "Поддержка мэров в угрожающих ситуациях и ситуация угрозы демократии".

Мэры - самый низкий политический уровень и первыми замечают, когда демократия находится под угрозой, сказала Люке, отметив "антидемократическое чувство" у части населения. Она столкнулась, среди прочего, с дисциплинарным взысканием за якобы нарушение обязательства по нейтралитету. "Это мешает, многие тогда сдаются - городские советники, а также мэры". Сейчас часто бывает только один кандидат на выборах мэра.

Клевета и отказ от политики

Томас Зшорнак был мэром Небельшюца, образцового сообщества в районе Баутцен, в течение 32 лет. В 2022 году он был анонимно оклеветан и обвинен на веб-сайте. Он описал, как поведение в городском совете изменилось за годы. Сначала принимались единогласные решения, но теперь много шума. Зшорнак был подвергнут 30 дисциплинарным взысканиям.

Ложная информация о семейных отношениях Торстена Пётцша в Вайсвассере была распространена. В его почтовый ящик были помещены угрозы смерти, и гайки на его машине были ослаблены. Это сказалось на его здоровье, сказал Пётцш. Он не будет баллотироваться на должность обер-бургомистра в сентябре.

Вопрос о враждебных последствиях для местных политиков не ограничивается Саксонией. В Вайсвассере мэр Торстен Пётцш столкнулся с угрозами и клеветой, в том числе ложной информацией о своей семье и угрозами смерти.

В бурных водах угроз и вызовов работа местных администраций становится все более сложной, как показывают примеры мэров Ангерманн, Люке и Пётцша.

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