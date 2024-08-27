- Места ищут свежих гребцов для водных экскурсий по каналам

Иконные гондольеры и их черные лодки правят небом Венеции: Каждый день гондольеры Венеции, одетые в полосатые рубашки и соломенные шляпы, мастерски управляют своими лодками через лабиринт каналов этого северно-итальянского города-лагуны. К сожалению, кажется, что этих навигаторов недостаточно в этом городе. Городская администрация Венеции ищет новых гондольеров и запустила программу обучения для этой профессии из прошлого века.

Однако стать гондольером не так просто. Лицензии на гондолы редки. Согласно местным сообщениям, только около 440 гондольеров владеют этими желанными разрешениями. Интересно, что эти лицензии часто передаются по наследству от поколения к поколению. И вход в программу обучения также сложен.

До прошлой среды individuals, желающие принять участие в этой программе, могли подать заявку. Согласно объявлению, программа включает теоретическую и практическую части, а также тест на вождение. Учащиеся изучают основы морского права и историю искусства Венеции. Также предлагаются уроки английского языка, чтобы общаться с туристами. Курс также обучает участников правильному обращению с туристами.

Самая важная часть 40-часового курса - практическая часть, где опытные гондольеры учат характерной технике гребного хода. После этого следует строгий экзамен. После сдачи экзамена участники получают сертификат, который позволяет им сдать экзамен в Палате торговли Венеции. Сдача этого экзамена дает им право управлять гондолой. Участники оплачивают обучение, которое стоит около 800 евро.

В прошлом году городской совет повысил цены на поездки на гондоле. Полчасовую поездку днем ​​стоит 90 евро, а после 19.00 цена возрастает до 110 евро. С ежегодным числом посетителей около 15 миллионов Венеция является одним из самых посещаемых городов мира. Для управления толпами туристов город экспериментировал с налогом на однодневные поездки в летние месяцы.

Для эффективного обслуживания многочисленных туристов в Венеции образование и обучение являются критически важными для будущих гондольеров. Программа обучения включает уроки английского языка для облегчения общения с туристами, обучение участников правильному этикету и основам морского права. Кроме того, важно продолжать образование и обновления в этой области, чтобы гарантировать, что гондольеры обеспечивают первоклассное обслуживание своим клиентам.

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