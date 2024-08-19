- Меры предупреждения против работников производства сладостей

Работники сладкой индустрии западного Берлина призываются присоединиться к протестной забастовке, которая уже началась. Акция стартовала в 4 часа утра, как объявил представитель профсоюза Пищевой, напитков и сферы обслуживания (NGG) днем ранее. Ожидается, что в течение дня в ней примут участие сотни человек.

Приглашение адресовано сотрудникам August Storck, Bahlsen, Cargill Lichtenrade и Reinickendorf, Stollwerck, Storck Chocolate и Wilhelm Reuss. Утром планируется собраться возле производственных мощностей Bahlsen.

NGG требует, среди прочего, повышения зарплаты на 9,9% - не менее чем на 360 евро в месяц - сроком до 12 месяцев. Также профсоюз выступает за дополнительные 190 евро в месяц для учеников.

По словам профсоюза, работодатели предложили двухэтапное повышение на 3,1 и 2,6% в ходе первых переговоров две недели назад, которое продлится 28 месяцев.

Профсоюз пищевой, напитков и сферы обслуживания (NGG) призывает работников различных продовольственных компаний, в том числе August Storck и Bahlsen, принять участие в протестной забастовке. Дополнительные выплаты, которые требует NGG, включают повышение зарплаты на 9,9% для постоянных сотрудников и дополнительные 190 евро в месяц для учеников.

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