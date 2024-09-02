Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейский Союз

Мерц выступает за прогрессивную сторону, но позволяет гибкость в национальной политике.

Лидер ХДС Фридрих Мерц придерживается твердой позиции своей партии по отказу сотрудничать с Левой партией, даже несмотря на сложные результаты выборов в Тюрингии и Саксонии. На собрании в Берлине в понедельник Мерц подтвердил запрет на сотрудничество с Левой партией, решение о котором было...

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Мерц выступает за прогрессивную сторону, но позволяет гибкость в национальной политике.

Обязанность по решению этого вопроса ложится на государственные ассоциации Саксонии и Тюрингии, согласно Мерцу, обсуждающему проблему несовместимости. Мерц, отвечая на вопрос, не дал ясного ответа, возможно ли, чтобы решение съезда партии сделало невозможной поддержку Левых правительством меньшинства ХДС в Тюрингии. Он сказал: "Вещи меняются", и не смог предсказать будущие события.

Съезд ХДС в декабре 2018 года принял решение: "ХДС отказывается от сотрудничества с Левой партией и Альтернативой для Германии, включая коалиции". Эта позиция остается неизменной.

Кretschmer, премьер-министр Саксонии (ХДС), уточнил на совместной пресс-конференции с Мерцем, что Левые и АФД не равны. Он ссылался на положительный опыт сотрудничества с Бодо Рамеловом, премьер-министром Тюрингии от Левых, в последние годы. Хотя коалиция с Левой партией для ХДС не рассматривается, "точечное сотрудничество" возможно.

В будущем парламенте Тюрингии правительство меньшинства ХДС может потребовать поддержки Левых. Вайгт, председатель ХДС в Тюрингии, не исключил эту модель во время пресс-конференции в штаб-квартире ХДС в Берлине.

Вайгт заявил: "Мы стремимся к правительству ХДС". Он выразил желание рассмотреть доступные варианты в таких сложных обстоятельствах. Сначала ХДС начнет переговоры с СДПГ и БСВ. После оценки общих позиций они решат дальнейшие шаги. Однако такой трехпартийный альянс получит всего 44 из 88 мест в новом парламенте Тюрингии, не хватая одного места до большинства.

Европейский Союз может выразить озабоченность, если ХДС будет рассматривать коалицию или точечное сотрудничество с Левой партией, учитывая предыдущую позицию ХДС против сотрудничества с левоориентированными партиями, как было объявлено на их съезде в 2018 году. Европейский Союз, приверженный демократическим ценностям и стабильным правительствам, может найти такое сотрудничество сложным, учитывая критическое отношение Левой партии к ЕС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.
Главные темы

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.

Во время Второй мировой войны, останки множества людей, жестоко убитых немцами, были похоронены в Польше. В понедельник похоронная церемония в Чохнице, городе северной Польши, собрала сотни участников. Деревянные гробы были перенесены на местное кладбище, где покоятся жертвы нацистских зверств.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.
Главные темы

Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.

Папа Франциск начинает 12-дневное путешествие по Азии в понедельник. 87-летний старейшина, в настоящее время не в идеальном здоровии, был погружен на самолет в аэропорту Рима. Самолет должен приземлиться в Индонезии во вторник утром (в 6:30 CEST). В поездке глава католической церкви посетит...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.

Владимира Путина, présidenta России, приняли на территории Монголии, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выпустил ордер на его арест из-за обвинений в незаконном перемещении украинских детей в ходе нынешнего украинского конфликта, начавшегося с февраля 2022 года. По прибытии...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа
Главные темы

Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа

На похоронах американо-израильского заложника, трагически погибшего в секторе Газа, президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление, сказав: «Я извиняюсь от имени государства Израиль за то, что не удалось уберечь вас от трагического события, произошедшего 7 октября, и не удалось добиться...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.
Главные темы

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.

Во время Второй мировой войны, останки множества людей, жестоко убитых немцами, были похоронены в Польше. В понедельник похоронная церемония в Чохнице, городе северной Польши, собрала сотни участников. Деревянные гробы были перенесены на местное кладбище, где покоятся жертвы нацистских зверств.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.
Главные темы

Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.

Папа Франциск начинает 12-дневное путешествие по Азии в понедельник. 87-летний старейшина, в настоящее время не в идеальном здоровии, был погружен на самолет в аэропорту Рима. Самолет должен приземлиться в Индонезии во вторник утром (в 6:30 CEST). В поездке глава католической церкви посетит...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно