Мерц выступает за прогрессивную сторону, но позволяет гибкость в национальной политике.

Обязанность по решению этого вопроса ложится на государственные ассоциации Саксонии и Тюрингии, согласно Мерцу, обсуждающему проблему несовместимости. Мерц, отвечая на вопрос, не дал ясного ответа, возможно ли, чтобы решение съезда партии сделало невозможной поддержку Левых правительством меньшинства ХДС в Тюрингии. Он сказал: "Вещи меняются", и не смог предсказать будущие события.

Съезд ХДС в декабре 2018 года принял решение: "ХДС отказывается от сотрудничества с Левой партией и Альтернативой для Германии, включая коалиции". Эта позиция остается неизменной.

Кretschmer, премьер-министр Саксонии (ХДС), уточнил на совместной пресс-конференции с Мерцем, что Левые и АФД не равны. Он ссылался на положительный опыт сотрудничества с Бодо Рамеловом, премьер-министром Тюрингии от Левых, в последние годы. Хотя коалиция с Левой партией для ХДС не рассматривается, "точечное сотрудничество" возможно.

В будущем парламенте Тюрингии правительство меньшинства ХДС может потребовать поддержки Левых. Вайгт, председатель ХДС в Тюрингии, не исключил эту модель во время пресс-конференции в штаб-квартире ХДС в Берлине.

Вайгт заявил: "Мы стремимся к правительству ХДС". Он выразил желание рассмотреть доступные варианты в таких сложных обстоятельствах. Сначала ХДС начнет переговоры с СДПГ и БСВ. После оценки общих позиций они решат дальнейшие шаги. Однако такой трехпартийный альянс получит всего 44 из 88 мест в новом парламенте Тюрингии, не хватая одного места до большинства.

Европейский Союз может выразить озабоченность, если ХДС будет рассматривать коалицию или точечное сотрудничество с Левой партией, учитывая предыдущую позицию ХДС против сотрудничества с левоориентированными партиями, как было объявлено на их съезде в 2018 году. Европейский Союз, приверженный демократическим ценностям и стабильным правительствам, может найти такое сотрудничество сложным, учитывая критическое отношение Левой партии к ЕС.

Читайте также: