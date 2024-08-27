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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз и его государства-члены

Мерц выступает за отделение от "зеленых" и "ФДП".

 and  Ksenia Johnson
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Мерц предлагает разорвать связи по вопросу политики убежищ с партией "Зеленые" и FDP, призывая...
Мерц предлагает разорвать связи по вопросу политики убежищ с партией "Зеленые" и FDP, призывая Шольца к другому подходу.

Мерц выступает за отделение от "зеленых" и "ФДП".

После инцидента в Солingen лидер оппозиции Фридрих Мерц оказывает давление на федерального канцлера Олафа Шольца, требуя разорвать связи с коалиционными партнерами "Зелёными" и FDP в вопросах миграционной политики.

Мерц, представляющий партию ХДС/ХСС, заявил в Берлине во вторник, что бундестаг обладает достаточным количеством голосов для внесения изменений в миграционные правила. Он критиковал Шольца, утверждая, что федеральный канцлер теряет контроль над страной. Сейчас необходимо сосредоточиться на решении проблем, а не на их выявлении или обсуждении того, что не работает.

Мерц выступает за изменения в законодательстве о проживании или Федеральном полицейском акте. Он считает, чтоUnion и SPD могут внести эти изменения самостоятельно, не учитывая мнение "Зелёных" и FDP. Однако Union не свободен от вины, так как они также несут ответственность за рост неконтролируемой миграции в Германии. Мерц поэтому хочет решать проблему совместно с теми членами коалиции, которые готовы сотрудничать. На встрече во вторник утром с Шольцем в канцелярии Мерц предложил назначить представителя от каждой стороны для разработки предложений о значительных законодательных изменениях. "Хватит", - заключил Мерц, "мы должны принимать решения сейчас".

Европейский Союз и его государства-члены, в том числе Германия, играют значительную роль в решении миграционного вопроса. Мерц предложил сотрудничать с членами коалиции в Европейском Союзе для разработки предложений о всеобъемлющих законодательных изменениях в этой области.

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